Indonesische Documenta-Macher : Worüber Ruangrupa schweigt

Wie diskutiert Indonesien über die wechselseitigen Anschuldigungen von Anti­semitismus und Rassismus, die die von Ruangrupa kuratierte Documenta 15 schon vor deren offizieller Eröffnung verursacht? Die kurze Antwort lautet: überhaupt nicht. Die einzigen beiden Erwähnungen erfolgten auf einer Website namens Beritautama, von der man zuvor nie gehört hatte und von der unbekannt ist, wo sie überhaupt angesiedelt ist. In den wichtigen indonesischen Medien hat es dagegen seit Anfang März keine längeren Artikel mehr zu Ruangrupa gegeben. Kassel ist wohl zu weit weg und das Interesse an Gegenwartskunst in Indonesien zu neu und noch zu gering verbreitet. Dafür haben aber Menschen aus dem Ostteil Indonesiens eine Meinung, wenn man sie fragt, und zwar zu den indigenen Völkern des Landes, die auf der Documenta kaum auftauchen.

Trotz aller Verstiegenheit im Vokabular über Israel und die Palästinenser haben Ruangrupa bisher kein einziges kritisches Wort über Papua verloren, und schon gar nicht haben sie kritische Künstler aus dieser östlichsten Provinz Indonesiens eingeladen. Dabei ist Papua das größte schwelende Problem des Landes. Man kann sich freilich nicht sicher sein, ob Ruangrupa es überhaupt sehen. Zu einer Vorveranstaltung der Documenta im Goethe-Institut von Jakarta hatten sie zwar eine Fotoschule aus Papua eingeladen, aber deren Repräsentanten waren vergleichsweise hellhäutige Indonesier. Papuas sehen dagegen als ethnische Melanesier mit ihrer dunklen Haut und krausem Haar sehr verschieden vom Rest der Landesbevölkerung aus.

Dabei gäbe es wichtige Künstler aus Papua. Einer von ihnen ist Wensislaus Fatubun, ein Filmemacher und informeller Lehrer, politisch engagiert – alles Bereiche, die Ruangrupa doch so sehr am Herzen liegen. Fatubuns Videokanal auf Youtube hat mehr als drei Millionen Aufrufe und mehr als achttausend Abonnenten. Er bringt jungen Papuas und anderen indigenen Völkern Indonesiens bei, wie man interessante Fotos und Videos macht, außerdem unterrichtet er nach eigenen Angaben Angehörige der Dayak in Kalimantan, dem indonesischen Teil Borneos, sowie der Minahasa in Nord-Sulawesi. Der Filmemacher sagt zu Ruan­grupa und ihrer Documenta, es sei „leider so wie immer, wenn Indonesier irgendwo auftreten: Sie nehmen Papuas und andere indigene Staatsbürger einfach nicht wahr“, höchstens für ein bisschen verfälschende Exotik. Man müsse immer wieder um wirklichen Zugang kämpfen und werde immer wieder ausgeschlossen. Fatubun formuliert zurückhaltend; erst vor anderthalb Jahren wurde er letztmals von der indonesischen Polizei verhaftet. Auch, weil der Filmemacher für die Vereinten Nationen Menschenrechtsverstöße in Papua dokumentiert.

Als Pseudovolksabstimmung bezeichnet

Gewiss haben auch westliche Gesellschaften Probleme, die sich ähnlich anhören. Allerdings ist das Ausmaß an Unterdrückung und Gewalt in Indonesien ein ganz anderes. Und es wird im Westen darüber diskutiert, insbesondere von Intellektuellen und Künstlern. Warum schweigen Ruangrupa über das Papua-Problem, wo sie doch gerade eine der größten Bühnen der Kunstwelt bespielen?

Die heutigen Provinzen Papua und West-Papua gehören seit 1969 zu Indonesien, dank eines Referendums, das eine deutliche Mehrheit internationaler Ex­perten als Pseudovolksabstimmung be­zeichnet. Inzwischen leben nach Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen mehr südostasiatische muslimische Indonesier in Papua als melanesische dunkelhäutige Ureinwohner, die in der Regel Animisten oder Christen sind.

„Schockierende“ Verstöße gegen die Menschenrechte

Jeder, der sich einmal mit Papuas unterhalten hat, weiß, mit welchem Rassismus sie zu kämpfen haben: überall in Indonesien, selbst auf der eigenen Heimatinsel. In den Schulen werden sie von Lehrern als Primitive abgetan, die es nie zu etwas bringen würden. In den Universitäten, auf die sowieso nur die allerwenigsten gelangen, werden sie ausgegrenzt. Indonesier halten sich in Sammeltaxis und Bussen demonstrativ die Nase zu, wenn sie Papuas begegnen – als würden diese bestialisch stinken.