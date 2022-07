Aktualisiert am

Documenta Fifteen : Einfach so weiterfeiern?

Zwangloses miteinander rumhängen: Besucher im Centre D’Art Waza im Fridericianum – Waza bedeutet auf Suaheli „sich etwas vorstellen“. Bild: Felix Schmitt/The New York Times

Antisemitismus-Skandal, Absage von Veranstaltungen und niemand, der Verantwortung für all die Fehlschläge übernehmen will: Ein Besuch auf der beschädigten Documenta Fifteen in Kassel.