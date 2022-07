Weißer Rauch aus Kassel : Documenta-Direktorin Schormann legt Amt nieder

Der Berg kreißte und gebar ein – Aus. Nach dem Streit um antisemitische Kunst auf der Documenta 15 war am Freitagabend der Aufsichtsrat zusammengekommen. Die Sitzung war erst spät in der Nacht zu Ende gegangen und das Ergebnis, insbesondere ob die Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann als Geschäftsführerin abberufen werden solle oder bleiben würde, wurde erst um zwei Uhr am Samstagmittag mitgeteilt, nachdem Schormann die Documenta-Kuratoren Ruangrupa zunächst „intern informieren“ wollte. Nun also heißt es seitens des Aufsichtsrats der Kunstausstellung: Man habe sich einvernehmlich geeinigt, Schormanns Dienstvertrag aufzulösen. Es werde zunächst eine Interimsnachfolge angestrebt. Der Aufsichtsrat zog damit die Konsequenz aus der massiven Kritik an Schormann im Antisemitismus-Eklat auf der diesjährigen Weltkunstschau.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton.

Dem entscheidenden Aufsichtsrat der Documenta gehören zehn Personen an, es sind Vertreter der Stadt Kassel und des Landes Hessen. Der Bund war in der Aufsichtsratssitzung von Freitagnacht nicht vertreten, da er die zwei ihm zustehenden Mandate seit 2018 nicht wahrnimmt.

Deutliche Distanz

Die diametralen Auffassungen der beiden Gesellschafter waren bereits vor der Sitzung offenkundig geworden: Auf der einen Seite der Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Christian Geselle (SPD), der bis zuletzt hinter der maßgeblich von ihm nach der letzten Documenta ausgewählten Generaldirektorin Schormann stand.

In deutliche Distanz zu Schormann war dagegen in den letzten Wochen Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats gegangen: Sie hatte Schormann nach dem Antisemitismus-Eklat einen umfassenden Fragenkatalog zugeschickt und deren Verweigerung einer Verantwortungsübernahme öffentlich kritisiert .

Dorn fordert ebenso wie ihre Parteikollegin, Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen, strukturelle Änderungen bei der Kunstschau. „Wir brauchen eine Struktur, die uns für die laufende Documenta, aber auch für die Zukunft Empfehlungen geben kann“, sagte Dorn erst vorigen Donnerstag im hessischen Landtag. „Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir gemeinsam einsehen müssen, dass einige Prozesse in der Krisenbewältigung nicht gut laufen.“ Die am Freitag vereinbarte Aufarbeitung von Fehlern und Verantwortlichkeiten ist nun zentraler Teil einer Fünf-Punkte-Mitteilung des Aufsichtsrats.

Wie der Sprecher der hessischen Kunstministerin Dorn nach dem nächtlichen Gesprächs-Marathon diplomatisch geschliffen äußerte: “Es hätte Ergebnisse der Sitzung geben können, für die ein Wochenende zu zerschießen schwerer gefallen wäre.“