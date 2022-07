Streit um Documenta-Schulungsvideo : Manifest unwahr

Die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) hat vor Tagen über ein Video berichtet, das eine Schulung für Leute wiedergibt, die Besucher der Documenta durch die Ausstellung führen. Das Thema der Schulung war die Debatte über Antisemitismus, Sympathien für die Boykottbewegung BDS, Israelfeindlichkeit. Das Personal der Documenta sollte auf Fragen vorbereitet werden, die im Zusammenhang der Vorwürfe aufkommen könnten, es gebe antisemitische Tendenzen der Ausstellung. Diese Tendenzen liegen inzwischen offen zutage. Das war noch nicht so, als die Schulung am 1. Juni dieses Jahres stattfand.

Im Anschluss an den Bericht der SZ hieß es, er sei entstellend und diffamierend. Als in der F.A.Z. darauf hingewiesen wurde, dass Emily Dische-Becker, die diese Schulung durchführte, auch schon einmal für die antiisraelische, der Hizbullah nahestehende Zeitung „Al Akhbar“ gearbeitet hat, und zwar laut einer archivierten Website des Portals als „Editor at large“, war kein Halten mehr. Der Chefkorrespondent des Deutschlandradios in Berlin, Stephan Detjen, spricht von Rufmord und meint, einen neuen McCarthyismus aus­machen zu können. Vielleicht sollte er einmal ein Buch über McCarthy lesen. In der „taz“ schrieb Georg Diez, es werde in einem „toxischen Kulturkampf“ durch den Artikel ein Leben zerstört. Dische-Becker werde unterstellt, den Antisemitismus voranzutreiben. In dem betreffenden Artikel findet sich keine Zeile mit einem solchen Vorwurf, Diez lügt.