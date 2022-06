Skandal bei der Documenta : Antisemitisches Bild wird komplett verhüllt

Die Kritik an einem antisemitischen Wandbild des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi zeigt Wirkung. Es wird verhüllt. Die Künstler entschuldigen sich, betonen jedoch, ihr Werk stehe „in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung“.

Die Vorwürfe gegen die Kunstausstellung Documenta, sie zeige Kunstwerke mit antisemitischen Motiven, haben die Verantwortlichen zu einem ersten Schritt bewegt. Das Werk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, das eindeutig judenfeindliche Klischees bedient, wird verhüllt.

Das für die Arbeit „People's Justice“ verantwortliche indonesische Künstlerkollektiv „Taring Padi“ habe gemeinsam mit der Geschäftsführung und der Künstlerischen Leitung entschieden, das betreffende Banner am Kasseler Friedrichsplatz zu verdecken und eine Erklärung dazu zu installieren, teilte die Documenta mit.

„Taring Padi“ erklärte, ihr Werk stehe „in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung“. „Wir sind traurig darüber, dass Details dieses Banners anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck. Wir entschuldigen uns für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen“, heißt es in der Erklärung vom Montagabend.

Zuvor war deutliche Kritik an dem Banner erhoben worden, von Vertretern jüdischer Organisationen, der Politik und in den Medien. „Mein persönlicher Eindruck ist, dass hier eine antisemitische Bildsprache vorliegt“, erklärte Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Ähnlich äußerte sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Hier finde Kunstfreiheit ihre Grenze. „Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus, wie auch gegen Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit sind die Grundlagen unseren Zusammenlebens“, sagte Roth.

„Eine rote Linie überschritten“

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, forderte die Verantwortlichen der Documenta auf, Konsequenzen zu ziehen. Eine rote Linie sei überschritten. Einem Medienbericht zufolge wurde inzwischen die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Der Verein „WerteInitiative – Jüdisch-deutsche Positionen“ erklärte in Berlin, auf dem fraglichen Werk werde „ein Jude vampirartig mit Schläfenlocken, Reißzähnen, Schlangenzunge, blutunterlaufenen Augen und einer SS-Rune auf dem Hut gezeichnet. Ein mit jüdischem Davidstern bildhaft dargestellter Mossad-Agent wird durch ein Schweinsgesicht charakterisiert“, so die WerteInitiative. Deren Vorsitzender Elio Adler sprach von „klassische(m) Antisemitismus unter staatlicher Förderung“, einem „absolute(n) Dammbruch“ und „offenen Judenhass“.

„Entsetzt über blanken Judenhass“

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, zeigte sich „entsetzt über den blanken Judenhass“, der sich in dem Bild zeige. „Personen mit Schläfenlocken und SS-Runen, dazu ein Schweinekopf mit der Aufschrift ,Mossad': Das ist derart plump und so unzweideutig antisemitisch, dass man sich fragt, wozu es all die Gesprächsreihen und die langen Debatten im Vorfeld der documenta wirklich gebraucht hat, wenn am Ende trotzdem mitten in Kassel ein solches Bild gezeigt werden kann.“

Den am Montagabend zunächst angekündigten Schritt, das Gemälde teilweise zu verdecken und zu „kontextualisieren“, kritisierte Knobloch als „absurd“. Das „Allermindeste“ sei es, dass die Verantwortlichen die antisemitische Bildsprache vollständig aus dem öffentlichen Raum entfernen. Dies sei auch im Interesse der übrigen Künstler, sagte sie.