So munter wird man ihn nie mehr sehen - wenn überhaupt noch einmal: B’rer Rabbit in dem Film „Song of the South“ von 1946, den Disney aus seinem Firmengedächtnis gestrichen sehen möchte. Bild: Picture Alliance

Verschwinden geht leise: Als der amerikanische Comicverlag Fantagraphics kurz vor Weihnachten die zweite Auflage von „Christmas in Duckburg“ auslieferte, fiel nur wenigen auf, dass dort plötzlich eine Geschichte fehlte. Der Band ist Teil einer ambitionierten Gesamtausgabe des Disney-Zeichners Carl Barks, die diverse seiner Geschichten zum ersten Mal seit Jahrzehnten, teils sogar zum ersten Mal überhaupt in der von ihm geplanten Form veröffentlichen will. Fantagraphics ist für seine Sorgfalt als Verlag bekannt.

Die Streichung der Geschichte in der Zweitauflage war kein Versehen. In der vergangenen Woche veröffentlichte der frühere Disney-Zeichner Don Rosa die Mail eines von ihm nicht benannten Verlags, laut der Disney „als Teil ihrer fortdauernden Hingabe zu Diversität und Inklusion“ alle alten Comicgeschichten mit seinen Figuren auf weitere Veröffentlichbarkeit hin durchkämme: „In der Folge werden einige Geschichten, die nicht mit den Werten der Firma übereinstimmen, nicht länger veröffentlicht werden können.“ Das betreffe auch zwei Comics von Don Rosa: „The Richest Duck in the World“ und „The Dream of a Lifetime“.