Jena in der Corona-Krise : Vorbildlich und unheimlich zugleich

Jena hat die Corona-Krise bisher erfolgreich bewältigt. Die Infektionszahlen liegen deutlich unter den deutschen Durchschnittswerten, es gibt schon seit längerem kaum noch Neuerkrankungen, das Universitäts-Klinikum war zum Glück nie bedrohlich gefordert. Die Stadtverwaltung agiert mit höchstem Einsatz, und durch die frühzeitige Einführung der Maskenpflicht, Wochen vor dem ganzen Rest der Republik, erlangte Jena sogar Berühmtheit. Man fühlt sich also gut geschützt hier und ist dankbar, wenn man an die Bilder aus Bergamo denkt oder Zahlen aus den Vereinigten Staaten liest: Glück gehabt.

Aber daneben und gleichzeitig gibt es eine ganz andere Wahrnehmung, ein Erstaunen: Die Freiheit ist weg, und wie leicht und wie schnell das ging. Vielleicht war ich – 1966 in Kiel geboren, ein Kind der Freiheit – auch nur naiv, aber mir war nicht bewusst, wie zügig sich Grundrechte einkassieren lassen. Die Vernunft sagt: Das ist temporär, alle Maßnahmen sind gut begründet, ruhig bleiben. Aber in den letzten Wochen konnte ich in Jena, wo ich seit 2008 lehre und lebe, einen ebenso lehrreichen wie unheimlichen Blick in eine autoritäre Ordnung werfen.