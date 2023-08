Aktualisiert am

New York

Aus Transgression soll Kunst werden: Der New Yorker Dramatiker Matthew Gasda (liegend) beobachtet Schauspieler beim Proben seines Stückes „Minotaur“. Bild: Mark Sommerfeld/NYT/Laif

Junge Künstler in New York gegen eine vermeintlich repressive Moral. Gut finanzierte Neurechte sehen in der „Dimes Square“-Szene ihre Chance auf Coolness.