Digitale Erreichbarkeit : Kein Mensch unter dieser Nummer

Anruf bei einer Bank, Versicherung, Behörde, Telefondienstleisterin, Autofirma: „Herzlich willkommen bei abc“ (eine strahlende, etwas überschwängliche Stimme vom Automaten). „Wenn Sie sich für eines unserer Produkte interessieren, drücken Sie bitte die 1. Bei Interesse an dem neuen xyz-Paket drücken Sie die 2. Wenn Sie Fragen oder Reklamationen zu einem bestehenden Vertrag haben, drücken Sie die 3.“ Vier weitere Optionen später: „Wenn Ihnen etwas völlig anderes auf dem Herzen liegt, bleiben Sie am Apparat“ (dududu, leichte, beschwingte Musik). Vier Minuten später: „Leider sind momentan alle unsere Mitarbeiter im Kundengespräch. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie da!“ (dududu.) Weitere zwei Minuten später dürfte die Anruferin reif für die entscheidende Botschaft sein; die immer noch strahlende Stimme hat nun einen neckisch-verführerischen und zugleich triumphierenden Unterton: „Wussten Sie schon, dass Sie uns jetzt auch ohne Wartezeiten ganz bequem rund um die Uhr online erreichen können?“

Ja, das hatte man schon gewusst, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte man sich gedacht, es sei bequemer, wegen dieser kleinen, aber möglicherweise unüblichen Frage, die man hat, einfach anzurufen und jemandem, der sich da auskennt, die Sache kurz zu schildern, statt eine Anfrage vielleicht missverständlich in ein Online-Formular zu pressen, das darauf nicht eingestellt ist, und dann nicht zu wissen, wann eine Antwort kommt. Eine Sache von zwei Minuten, hatte man sich gedacht. Nun, nach schätzungsweise acht Minuten und mit der Aussicht auf noch unabsehbar viele Minuten in der Warteschleife mehr stellt sich die Sache anders dar, und resigniert wird nun vielleicht auch diese Anruferin die Website des betreffenden Unternehmens anklicken, um von nun an alles nur noch online abzuwickeln, wie erwünscht.

Dies ist nur eine Momentaufnahme in der fortlaufenden Automatisierung der Kommunikation. Die Techniken der Spracherkennung machen so rapide Fortschritte, dass schon komplette Kundengespräche von automatischen Sprachportalen bestritten werden können. Ein Verweis auf die Möglichkeit der Online-Bearbeitung wäre oft also gar nicht mehr nötig, um den Personalaufwand in der Hotline-Betreuung eines Unternehmens zu minimieren. Doch entscheidend bleibt die rhetorische Geste, mit der die Veränderung präsentiert wird: als Erweiterung der Möglichkeiten, als Vereinfachung und Zeitersparnis – wobei die Überzeugungskraft der Geste daran hängt, dass es aufgrund der Personalverknappung auch schon bis jetzt nur schwer möglich ist, einen realen Angestellten der betreffenden Firma zu sprechen. Was als Freiheitszugewinn dargestellt wird, erweist sich also zusehends als Nötigung: Im Zuge der zunehmenden Einpassung in die standardisierten Muster von Sprachportalen, Onnline-Formularen und Apps werden die Möglichkeiten, es im Verkehr mit Organisationen und Systemen jedweder Art mit einem realen Menschen zu tun zu bekommen, immer geringer.

Die Digitalisierung der Kommunikation ist Pflicht

Die Automatisierung der Kundenkommunikation ist dabei nur die Spitze des Eisbergs; die durch künstliche Intelligenz gesteuerte Digitalisierung und Roboterisierung soll auch in so existenziellen Bereichen wie der Medizin, der Bildung oder der Altenpflege den unmittelbaren menschlichen Kontakt immer mehr ersetzen. Und selbst die private Kommunikation passt sich an; das Verlangen, jemanden ohne Voranmeldung persönlich sprechen oder gar treffen zu wollen, wird mehr und mehr als übergriffig empfunden – als angemessen gilt dagegen das Versenden und Beantworten einer Textnachricht.