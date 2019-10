Bewerbungen für 2025 : Diese acht deutschen Städte wollen Kulturhauptstadt Europas werden

Aktualisiert am

In sechs Jahren wird ein nächstes Mal eine deutsche Stadt den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen. Jetzt stehen die acht Bewerber fest. Fünf kommen aus den neuen Bundesländern.

Acht deutsche Städte wollen „Kulturhauptstadt Europas 2025“ werden. Wie die Kulturstiftung der Länder an diesem Dienstag in Berlin verkündete, sind Chemnitz, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau im Rennen. Die Städte hätten ein „Statement für die europäische Kultur gesetzt“, sagte der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, bei der Vorstellung. Nach Ansicht von Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung, kann die Bewerbung ein Impuls für die Entwicklung einer Stadt sein.

In der Nacht zuvor war die Frist zur Einreichung der Bewerbungsbücher abgelaufen. Der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ wird seit 1985 jeweils für ein Jahr von der Europäischen Union verliehen. Zwei Städte aus ausgewählten Ländern tragen pro Jahr diesen Titel. 2025 stellen Deutschland und Slowenien die Kulturhauptstadt.

Der Titel wird nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren vom Rat der EU vergeben. Welche Städte es in die zweite Runde schaffen, wird am 12. Dezember bekanntgegeben. Im Herbst 2020 empfiehlt eine Jury eine der Kandidatenstädte für die Ernennung zur deutschen Kulturhauptstadt Europas. 1999 trug mit Weimar bereits eine deutsche Stadt den Titel Kulturhauptstadt. In diesem Jahr sind es das italienische Matera und das bulgarische Plovdiv.