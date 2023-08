Aktualisiert am

Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern: Eine Biene fliegt zu einer Apfelblüte. Bild: dpa

Amor ist ein Honigdieb, ein Keriokleptes, wie man seit dem dritten Jahrhundert vor Christus aus antiken Schriften weiß. Lucas Cranachs Gemälde „Venus mit Amor als Honigdieb“ ist das berühmteste, aber nur eines von etwa dreißig Bildern aus dem frühen sechzehnten Jahrhundert, die dieses Motiv verhandeln.

Manche stellen sich vor, Cupidos Pfeile wären in Honig getränkt, wenn er sie abschießt, um jemanden mit Zuneigung, Begehren oder Liebeswahnsinn zu treffen. Der Schmerz sei trotz allem süß, diese Assoziation kann man haben. Bei Theokrit heißt es, Amor sei hungrig gewesen. Wollte er also nur snacken, als er in den hohlen Baumstamm griff, um dem wilden Bienenstock den Honig zu entwenden?