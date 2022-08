Russische Zukunft : Die Welt ohne Russland

Der Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Selenskyj und einiger europäischer Regierungschefs, russischen Bürgern keine touristischen Visa mehr auszustellen, hat unter den Russen eine Lawine der Entrüstung ausgelöst. Man werde, so der Tenor der Klagen, kollektiv für etwas bestraft, was man nicht getan habe. Dies sei purer Faschismus, man werde behandelt wie die Juden im Nationalsozialismus. Diese renitente Weigerung, sich zum eigenen Staat zu bekennen und die Konsequenzen für dessen Verbrechen zu akzeptieren, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass sich sehr viele Staatsangehörige Russlands gar nicht als Bürger sehen, zumindest nicht in dem Sinne, wie es die Europäer tun.

Darauf verwies noch im Januar der Pu­blizist Maxim Trudoljubow. In einem Essay mit dem Titel „Das Institut der Staatsbürgerschaft ist veraltet“ schrieb er: „Die Staatsbürgerschaft ist für viele eher eine Last als ein Privileg geworden. Sie hat ihre ursprüngliche Bedeutung, nämlich die Bindung an die Gemeinschaft der Landsleute, verloren, ist aber als Teil des Systems zur Überwachung der Bewegungen und des Verhaltens der Bürger erhalten geblieben.“ Für Russland treffe es im besonderen Maße zu, da existiere eine Kluft zwischen einigen wenigen, die ihre Staatsbürgerschaft als Verpflichtung begreifen, und der Mehrheit, die darin nur eine Einschränkung, ein Instrument der politischen Kontrolle sieht. Manche Analytiker gehen noch weiter und stellen, wie die Soziologin Natalja Sorkaja vom Lewada-Zentrum in einem Interview aus dem Jahr 2016, fest, dass es in Russland gar keine Gesellschaft gebe, nur eine atomisierte Bevölkerung.