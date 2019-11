KI und Datenhoheit : Wie wir schleichend unseren freien Willen aufgeben

Ein neues Zeitalter der Leibeigenschaft ist angebrochen. Die Menschen haben kein Eigentum, sie bleiben immer auf dem Hof und liefern dem Leibherrn kostenlos, wonach er verlangt. Im Gegenzug erhalten sie Dienstleistungen, ohne dafür direkt zu bezahlen. Früher, in der alten Leibeigenschaft, waren diese Dienste der Schutz vor feindlichen Überfällen und das Recht, die Mühle, den Ofen oder die Weinpresse zu nutzen. Dafür hatten die Bauern den Großteil ihrer Ernte abzugeben und Frondienste zu leisten.

Die „Leibeigenen“ des 21. Jahrhunderts sind wir alle, die wir die so genannten sozialen Netzwerke benutzen: Wir geben unsere Daten kostenlos her und bekommen dafür den Zugang zu ihren Diensten. Google & Co bauen auf Geschäftsmodelle, in denen kaum Kosten für den Rohstoff vorgesehen sind. Widerstand ist schwierig: Im vergangenen Jahr begann der Brite Oli Frost seine Facebook-Daten auf Ebay zu versteigern, darunter Fotos, Angaben über Freunde und Familie sowie seine politischen Präferenzen. Bis auf fast 400 Dollar stiegen die Angebote, doch dann stoppte Ebay die Auktion. Sie verstieß gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook. Frost gehören die Daten gar nicht.

Den Vergleich mit der Leibeigenschaft hat gerade der französische Schriftsteller und Philosoph Gaspard Koenig in seinem neuesten Werk gezogen, das noch nicht ins Deutsche übersetzte „Fin de l’individu“ (Das Ende des Individuums). Nicht nur er sieht diese Parallelen zur Vergangenheit. „Es handelt sich um eine Form der Feudalherrschaft wie zu Zeiten der dänischen Monarchie im Mittelalter“, sagt die EU-Kommissarin Margrethe Vestager im Gespräch mit Koenig. „Heute sind wir das Kanonenfutter der Maschine“, so die Dänin.

Legalisierung von Drogen

Koenig beschreibt in seinem bemerkenswerten Buch auf fast vierhundert Seiten eine Reise zu den Akteuren der Künstlichen Intelligenz (KI). Er ist einer der interessantesten Intellektuellen Frankreichs – alleine schon deshalb, weil er den Dingen durch eigene Recherchen wie ein Reporter auf den Grund geht. Der 37 Jahre alte Koenig lehrt Philosophie an der Sorbonne. In seinem früheren Leben war er Redenschreiber von Christine Lagarde, als sie französische Finanzministerin war, später arbeitete er bei der Osteuropa-Bank in London. Koenig ist einer der wenigen konsequenten Liberalen Frankreichs. Mit dem Pariser Thinktank „Génération libre“, den er gegründet hat, setzt er sich nicht nur für freies Unternehmertum ein, sondern auch für Freiheit in gesellschaftlichen Fragen, etwa die Legalisierung von Drogen. Er ist kein Franzose mit typischen anti-amerikanischen und anti-kapitalistischen Reflexen, sondern ein freiheitsliebender Advokat der jüngeren, technologieaffinen Generation.

Für sein Buch führte er 125 Interviews – mit den Verantwortlichen der großen KI-Anbieter in Kalifornien, China und Israel, mit Wissenschaftlern führender Universitäten, mit Unternehmensgründern, Beratern und Intellektuellen. Auf seiner Reise hat Koenig europäische Denker von Popper über Hayek bis Foucault im Gepäck; gleichzeitig hat er sich die Fachliteratur der KI-Anbeter zu Gemüte geführt. Daraus entsteht ein Bild, das beunruhigen muss. Mit dem Blick des Philosophen bereitet uns Koenig darauf vor, was der technologische „Fortschritt“ an gesellschaftlichem Wandel bewirken kann. Es kommt der „schönen neuen Welt“ von Aldous Huxley näher als einer Gesellschaft, die nach John Stuart Mill auch auf dem „Recht zum Irrweg“ beruht.