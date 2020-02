Wahlkampf in Amerika : Sprecht die Minderheiten an!

In aktuellen Umfragen bei Schwarzen und Latinos am beliebtesten: Bernie Sanders Bild: AP

Kaum jemals gab es in Amerika so viel Aufmerksamkeit für Wähler, die nicht weiß sind – so kann es einem beim Blick auf den Vorwahlkampf der Demokraten vorkommen. Allerorten halten Kandidaten Reden in afroamerikanischen Kirchengemeinden und grüßen auf Spanisch in die Kameras. Neu ist das nicht, denn die beiden größten Minderheiten im Land, Latinos und Schwarze, haben schon oft Wahlen entschieden – und wenn es durchs Nichtwählen war. Diesmal wird die Zukunft eines Kandidaten, des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden, besonders deutlich mit dem ersten großen Stimmungstest unter schwarzen Wählern verbunden. An diesem Samstag schauen alle nach South Carolina, wo über sechzig Prozent der registrierten Demokraten Afroamerikaner sind. Die Abstimmung gilt als Schicksalstag für den schwächelnden Biden, weil er die höchsten Umfragewerte unter Schwarzen hat – wie er selbst bei jeder Gelegenheit betont.

Die Demokraten konnten auch in der Vergangenheit keine Wahlen gewinnen, ohne ihre loyalsten Anhänger zu mobilisieren. Latinos machen etwa achtzehn, Schwarze etwa dreizehn Prozent der Bevölkerung aus. Nie gingen mehr von ihnen zur Wahl als bei Barack Obamas Sieg 2008. Es war allerdings eine falsche Hoffnung, dass die hohe Wahlbeteiligung auf Hillary Clinton übertragbar sein könnte. Clintons Niederlage 2016 zeigte, dass es nicht reichte, Schwarze und Latinos im Wahlkampf anzusprechen – man musste ihnen auch politische Angebote machen. Im Kampf um die Abwahl von Donald Trump tun das viele Kandidaten deutlicher als je zuvor. Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts etwa verspricht, alle ihre Vorschläge darauf auszurichten, ob sie etwas gegen den eklatanten Einkommensunterschied zwischen schwarzen und weißen Familien tun. Pete Buttigieg nennt sein Investitionsprogramm in schwarze Nachbarschaften den „Frederick Douglass“-Plan, nach dem berühmten Abolitionisten. Und der Linke Bernie Sanders sagt, dass Menschen, die nicht weiß sind, besonders von seinen Plänen profitieren würden.