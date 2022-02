Indonesischer Karikaturist : Die Verärgerung gering halten

Der indonesische Karikaturist Joen wohnt in einem Holzhaus auf einem Hügel in der Nähe des indonesischen Kunstzentrums Yogyakarta. Dort zeichnet er, füttert drei junge Katzen,und wartet auf bessere Tage. „Studio Bungah“, sein kommerzielles Geschäft in der Stadt, musste während des Höhepunkts der Corona-Epidemie schließen. Inzwischen sei das Geld bei den meisten Indonesiern so knapp, sagt Joen, dass er daran zweifele, ob es sich noch lohne, ein Studio wiederzueröffnen, in dem er Geld hauptsächlich mit Porträts und Karikaturen von Laufkundschaft verdiente. Wer Joen – ausgesprochen wie der Monat „Juni“ ohne „i“: „Jun“ – im Westen kennt, dann sowieso wegen anderer Werke. Seine Karikaturen erschienen in französischen, britischen und türkischen Medien. 2015 und 2016 zeichnete Joen für den UN World Toilet und World Water Day: Kampagnen der Vereinten Nationen, die darauf aufmerksam machen, dass mehr als zwei Milliarden Menschen mangelnden Zugang zu Wasser haben und fast doppelt so viele keine funktionierende Toilette. Joen ist Botschafter der pol­nischen „Guten Humor Partei“ und von „United Sketches“ (Frankreich). In zahlreichen weiteren Ländern von Norwegen bis Ägypten war er an Ausstellungen beteiligt oder hat Workshops gegeben.

Yunus Erlangga, so der Geburtsname Joens, hat nach schlechten beruflichen Erfahrungen und einem „spirituellen Erwachen“ relativ spät zur professionellen Karikatur gefunden: Er zeichnet seit 1993, aber erst seit 2010 hauptberuflich, da war er immerhin schon Anfang vierzig.

Wie mit der Religion umgehen?

Einen Eindruck von Joens Arbeiten erhält man auf seinem Instagram-Account joen_cartoonist. Wer sich dort umschaut, wird schnell feststellen, dass die meisten und besten Karikaturen Joens ohne Text auskommen. Man nennt das auf Indonesisch „kartun senyap“, stille oder leise Cartoons, ein Genre, das er besonders schätzt, weil es „wirklich international“ sei. Trotz allen auch heiklen Themen, die sie verhandeln, vermitteln Joens Karikaturen fast immer einen heiteren Eindruck, was nicht zuletzt an seiner einfachen, aber gekonnten Linienführung und dem Einsatz von bunten, aber nicht grellen Farben liegt. Joens Bilder lassen einen weiten Assoziationsspielraum zu, auch einander widersprechende Interpretationen: Wenn er einen islamischen Gelehrten mit großem Smartphone zeichnet und darüber Bücher, die zum Himmel hochzusteigen scheinen, bedeutet das dann, dass die Spiritualität unter dem Ansturm des Digitalen verschwindet, oder im Gegenteil, dass die alten Inhalte online um die ganze Welt fliegen? Oder ist es einfach nur ein Appell, dass auch Geistliche den digitalen Wandel nicht verschlafen sollten? Und warum eigentlich trägt dieser Imam typisch iranische Kleidung, keine indonesische?

Wenn Joen eine Familie zeichnet, von der Großmutter bis zum Baby in Corona-Schutzanzügen und Masken gekleidet, ist das dann eine Verspottung der Covid-19-„Hysterie“? Oder sympathisiert die Karikatur, die auch einen leeren Einkaufswagen zeigt, mit der Angst vor der Krankheit und den zeitweisen Schwierigkeiten beim Shoppen? So sehr der Zeichner das manchmal selbst zu intendieren scheint: Eindeutige Interpretationen lassen diese Karikaturen nicht zu, aber gerade das macht sie so reizvoll.