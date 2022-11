Aussagen zum Ukrainekrieg : Die Universität Bonn distanziert sich von Ulrike Guérot

Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot ist bekannt für schrille Thesen. Während der Pandemie trat sie durch scharfe Kritik an der Corona-Politik hervor, wobei sie mit Fakten und Belegen, wie der Politikwissenschaftler Markus Linden in dieser Zeitung nachwies, recht freizügig umging. Das verschaffte ihre breite Resonanz in der „Querdenker“-Szene, die ihr nach eigenem Bekunden fremd ist. Sie rechnet sich weiter dem linksliberalen Spektrum zu.

Ihre Positionen zum Krieg in der Ukraine setzen die Kritik am politischen Mainstream konsequent fort. In ihrem gemeinsam mit Hauke Ritz verfassten Buch „Endspiel Europa“ weist Guérot der Ukraine die Rolle des Kriegstreibers zu, der stellvertretend für den Westen einen Krieg mit Russland begonnen habe. In diesem Krieg werde die Ukraine zwar von der NATO militärisch und logistisch unterstützt, ohne dass diese aber selbst ins Kriegsgeschehen hineingezogen würde.