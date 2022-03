Deutsche Irrtümer über Russland : Die Ukraine ist längst eine Nation

Sie haben eine Nationalität: Die Ukrainerin Marina Shevchenko (r), ihr Sohn Timofey (M) und ihre Schwester Liudmila Serhiienko demonstrieren am 8. März in Chisinau, Moldawien. Bild: dpa

Um das Ausmaß der deutschen Irrtümer über die Ukraine zu ermessen, muss man in das Jahr 2014 zurückgehen. Auf die Annexion der Krim und die fortgesetzte militärische Intervention Moskaus im Osten der Ukraine reagierte der Westen mit milden Sanktionen und ließ es zugleich zu, dass sich die Energieabhängigkeit von Russland noch erhöhte. Berlin und Moskau bauten – über die Interessen Kiews hinweg – Nord Stream 2. In ähnlich russophilen Bahnen verliefen Teile der historischen Diskussion. Als Putin die Krim besetzte und den russischen Separatismus in Donezk und Luhansk militärisch forcierte, wartete Jörg Baberowski mit der These auf, die Ukraine sei „ein Kind der sowjetischen Nationalitätenpolitik“.

Zwischen dem Westen und dem Osten des Landes verlaufe eine fundamentale erinnerungskulturelle Trennungslinie. Er fragte: „Wieso soll für alle Zeit ausgeschlossen sein, dass sich der östliche vom westlichen Teil der Ukraine trennt?“ Historikerkollegen wie Ulrich Schmid und Andreas Kappeler, die sich anders als Baberowski intensiv mit der Geschichte des Landes befasst hatten, verwarfen dies. Sie wiesen auf die Geschichte der ukrainischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert hin und zitierten die hohen Zustimmungswerte für die postsowjetische Staatsgründung der Ukraine auch im Osten des Landes. Vergebens, Baberowskis These fand ihren Weg in den politischen Diskurs. Vierzehn Tage nach dem Erscheinen seines Texts schrieb der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt am 27. März 2014 in der „Zeit“: „Zwischen Historikern ist es umstritten, ob es überhaupt eine ukrainische Nation gibt.“ Das war unmittelbar nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim.