Religion in Zeiten von Corona : Die Stunde der Orthodoxen

Was macht nun die Hand Gottes? Hände in Gummihandschuhen halten die Zeigefinger aneinander, ähnlich wie die Hände von Gott und Adam in "Die Erschaffung Adams" auf dem Deckengemälde von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Bild: Samira Schulz

Gott ist in den Zeiten von Corona für Millionen Menschen einmal mehr gestorben. Auch aus Gründen medizinischer Prävention sagen viele nichtreligiöse Menschen, für Gemeinschaftsgottesdienste könne man nun eher die Sterbeglocken läuten lassen als die gewöhnlichen Kirchenglocken. Ohne Glocken schlüge Gleiches für Gottesdienste in Synagogen, Moscheen, buddhistischen oder hinduistischen Tempeln und bei allen himmlischen Mächten zugedachten Gemeinschaftsereignissen.

Das wäre eigentlich auch richtig, denn die empirischen Corona-Infektionsbeweise bei Gottesdienstbesuchern seien Legion. Der Konjunktiv ist hier nur der deutschen Grammatik der indirekten Rede geschuldet, das „wären“ trifft nicht die Wirklichkeit. Die nachvollziehbaren, Gottesdiensten folgenden Infektionsketten sind interkonfessionell in schockierender Weise bewiesen. Weltweit haben sich überproportional Kirchgänger, Synagogen-, Moscheen- und Tempelbesucher mit dem Virus infiziert. Erinnert sei nur an Teilnehmer eines evangelikalen Massengottesdienstes in Florida, extrem orthodoxe Juden in Williamsburg, New York, oder im israelischen Bnei Berak und in Jerusalem; an Moscheen in Berlin oder in der katholischen Berliner St.-Afra-Gemeinde. Vergleichbares wird aus Iran, Pakistan, Indien berichtet.