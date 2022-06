Kassel und Wittenberg : Das Geheimnis der Erlösung ist Erklärung

Am Montag hatte die Leitung der Documenta noch die Hoffnung, die antisemitischen Bilder nicht entfernen zu müssen. Mitgeteilt wurde, man habe „entschieden, die betreffende Arbeit am Friedrichsplatz zu verdecken und eine Erklärung dazu zu installieren“. Die Schöpfer der „Banner-Installation“ mit dem Titel „People’s Justice“, Taring Padi aus Indonesien, erläuterten die Absicht hinter der neuen Präsentationsidee so: „Das Werk wird nun zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment. Wir hoffen, dass dieses Denkmal nun der Ausgangspunkt für einen neuen Dialog sein kann.“

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge



Während die Künstler behaupteten, die Darstellungen von Juden mit Schweinenasen und SS-Abzeichen seien keine auf der ganzen Welt auf Anhieb erkennbaren Embleme des Judenhasses, sondern „kulturspezifisch“ und auf ihre „eigenen Erfahrungen bezogen“, war der Einfall, mit Verdeckung, Erklärung und Dialog davonkommen zu wollen, spezifisch für die deutsche Kultur und eine schulmäßige An­wendung hiesiger Erfahrungen. Nur vier Tage vor der Eröffnung der Documenta hatte der Bundesgerichtshof die Abweisung der Klage des neunundsiebzigjährigen Michael Düll­­mann bestätigt, der sich als Jude von dem Relief an der Außenwand der evangelischen Stadtkirche von Wittenberg beleidigt sieht, das Juden zeigt, die sich an den Ge­schlechtsorganen einer Sau zu schaffen machen. Der Text des höchstrichterlichen Urteils liest sich in der Zusammenfassung der Pressemitteilung wie die Vorlage für die Erklärung des Künstlerkollektivs.