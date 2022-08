Rushdies Geschichte : Die Fatwa aus dem Sterbebett

Die Geschichte wiederholt sich nicht. Sie wird sich nicht, sie darf sich nicht wiederholen. Denn zu chaotisch, ungewiss, ja demütigend war die Geschichte, wie Ali Chamenei nach Khomeinis Tod zum Führer der Islamischen Republik gemacht wurde. Diesmal, im Falle des Falles, wird, soll alles anders laufen. Nichts sollen Zufälle bestimmen, so sehen es jedenfalls die Pläne vor, deren Konturen Irans politische Szenerie dieser Tage bestimmen.

Ajatollah Khomeini stirbt am 3. Juli 1989. Seine Krankheitsgeschichte prägt die Geschichte und die Zukunft der Islamischen Republik maßgebend. Schon ein Jahr nach der Revolution erleidet Khomeini einen Herzinfarkt. Er ist zu dieser Zeit in Qom, dem Zentrum der schiitischen Geistlichkeit. Er wolle in dieser Stadt, in der er gelebt und seine Revolution entfacht hatte, bleiben und das Regieren in Teheran anderen überlassen, er wolle sich in die Alltagspolitik nicht einmischen, sagte er wiederholt vor dem Sieg der Revolution, und seine Vertrauten wiederholten es, sie spielten mit dem Bild des Papstes im Vatikan. Ob es wahr ist oder sich um Taqyya – die schiitische Notlüge – handelt, sei dahingestellt. Es kommt jedenfalls vollkommen anders.