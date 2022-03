Russische Opposition : Das Selbstmitleid der Putin-Gegner

Aktualisiert am

Proteste in Moskau im September 2018. Ein Demonstrant trägt ein Plakat mit Putins Kopf und der Aufschrift „Dieb“. Bild: Reuters

Die Russische Föderation zerstört die Ukraine, und die russische Opposition ist ratlos. Ihr Programm, sagt der Politikwissenschaftler Alexander Morosow bei einem Treffen der Exilaktivisten in Berlin, sei vollständig umgesetzt worden. Drei wichtige Oppositionsgruppen gebe es, die von Alexej Nawalnyj, die vom einstigen Öl-Tycoon Michail Chodorkowski und die vom Ex-Schachweltmeister Garry Kasparow. Sie alle wissen jetzt nicht mehr, was sie tun sollen.

Alle drei seien sich einig in der Forderung an westliche Regierungen gewesen, Putins Macht- und Geschäftselite mit personellen Sanktionen zu belegen, daneben gab es Vorschläge für mehr oder minder harte Maßnahmen gegen die russische Wirtschaft. Die tatsächlich verhängten Sanktionen fielen viel härter aus, als es sich jemand hätte vorstellen können. Nun aber, so Morosows Urteil, seien der Opposition die Ideen ausgegangen.