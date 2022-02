Russisch-orthodoxe Kirche : Brudermord aus Neid

Die Kampflinie zwischen Russland und der Ukraine zieht sich auch durch die russisch-orthodoxe Kirche. Deren Oberhaupt Patriarch Kirill hat am Tag des russischen Überfalls auf das Nachbarland beide Seiten des Konflikts aufgerufen, alles zu tun, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Der Patriarch erklärte, dass die „sich vollziehenden Ereignisse“ sein Herz mit tiefem Schmerz erfüllten und er großes Mitgefühl mit all jenen habe, die vom Unglück getroffen wurden. Vom Krieg und dessen Initiator Präsident Putin sprach Kirill bezeichnenderweise nicht.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Umso symptomatischer war es daher, dass der Patriarch am Vortag des Einmarsches in die Ukraine Putin zum „Tag des Vaterlandsverteidigers“ gratuliert hatte, der am 23. Februar begangen wird. Die russische Kirche ehrt den Soldatenberuf, unter ihren Heiligen sind zahlreiche Heerführer wie der Flottenadmiral Fjodor Uschakow (1745 bis 1817) oder Alexander Newski, der mit seinem Sieg über die Deutschritter 1242 bis heute die Abwehr von Vorstößen aus dem Westen symbolisiert. Am Vorabend der Invasion lobte der Patriarch gegenüber Putin die Kühnheit, den Mut und die Opferbereitschaft all jener, die die Wehrhaftigkeit und die nationale Sicherheit des Vaterlands durch ihren Dienst in der Truppe stärkten. Der Patriarch ließ wissen, dass die russisch-orthodoxe Kirche im Kriegsdienst eine Bekundung von „Nächstenliebe nach dem Evangelium“ erblicke und ein Beispiel der Treue zu den hohen sittlichen Idealen des Wahren und Guten. Dem Präsidenten wünschte Kirill Seelenfrieden und Gottes Hilfe bei seinem hohen Dienst am russischen Volk.

Mehr zum Thema 1/

In größtem Gegensatz dazu stand der Appell des dem Patriarchat unterstellten Metropoliten von Kiew und der Ukraine, Onufrij, der dazu aufrief, den „Bruderkrieg“ zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk unverzüglich zu be­enden. Das ukrainische und das russische Volk seien aus der Taufe im Dnepr hervorgegangen, so Onufrij, und der Krieg zwischen beiden wiederhole die Sünde von Kain, der aus Neid seinen eigenen Bruder umbrachte. Dieser Krieg sei we­der vor Gott noch vor den Menschen zu rechtfertigen, erklärte der Metropolit, der an Putin gewandt betonte, seine Kirche verteidige die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine. Der Aufruf des Metropoliten, der von russischen Propagandamedien sogleich als Dienst am „Kriegsverbrecher Selenskyj“ geschmäht wurde, verteidigt eine christliche Ethik, zu der sich der Patriarch nicht mehr bekennen mag.