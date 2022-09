Die Königin und die Kunst : Geliebt, gehasst, getötet

„The Crown“, The Beatles, The Smiths: Königin Elisabeth II. schrieb ihr Leben lang Popgeschichte, denn sie war immer auch ein Produkt vielfältiger Fiktionen – die nun mit ihr begraben werden.

Als die Nachricht vom Tod der Queen kam, postete die Schauspielerin Helen Mirren ein Schwarz-Weiß-Foto der jungen Königin Elisabeth und verbeugte sich auf Twitter noch einmal vor ihr: „Ich bin stolz darauf, eine Elizabethanerin zu sein. Wir trauern um eine Frau, die mit oder ohne Krone der Inbegriff des Adels war.“ Mirren hat in Stephen Frears’ Film „The Queen“ die Queen gespielt, in jenem großartigen Königshaus-Drama über die Frage, was menschlich richtig, politisch notwendig und der Tradition angemessen gewesen wäre, als in den frühen Morgenstunden des 31. August 1997 Königin Elisabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip vom Tod der Prinzessin Diana unterrichtet wurden, die bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben gekommen war.

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Für die so brillant verkörperte Mischung aus Würde und Weltfremdheit, Kontrolle und Entrücktheit hatte Mirren 2007 einen Oscar gewonnen. Nach Dianas Tod hatten sofort Zehntausende in London getrauert und Blumen niedergelegt, sogar traditionell antiroyalistische Schotten weinten, während aus dem Kreis der königlichen Familie keine Gefühle, keine Tränen, nicht einmal ein offizielles Wort nach außen gedrungen waren. Erst als Premierminister Tony Blair die Königin überredet hatte, nach einer Woche ein Staatsbegräbnis anzuordnen – so lautet die Version des Films – und das Blumenmeer am Buckingham Palace zu besuchen, änderte sich die Stimmung.

Jetzt, da die Queen gestorben ist, wird es wieder ein Blumenmeer geben vor dem Palast, und es werden all die Hymnen und Antihymnen zu hören sein, die ihr – denn ihr Leben lang schrieb sie Popgeschichte – gewidmet wurden: „Her Majesty’s“ hieß 1965 der erste Hidden Track überhaupt auf dem „Abbey Road“-Album der Beatles, in dem Paul McCartney das „pretty nice girl“ besang, das er „zu der Seinen“ machen wollte. Über „Mighty Liz“ sangen die Sex Pistols 1977 in „God Save The Queen“, die kein Mensch sei und England „ohne Zukunft“. „The Queen is Dead“ von The Smiths beschwor 1986 antiroyalistisch die Revolution („her very lowness with her head in a sling“) – Ed Sheeran besang sie als „perfect“.

Wenn manche sie als wärmer und einfühlsamer in Erinnerung behalten werden, als das Entrückte ihrer Auftritte es eigentlich erlaubt, hat daran vielleicht auch die Literatur Schuld: „Die souveräne Leserin“ hieß 2008 die Novelle des britischen Schriftstellers Alan Bennett. Durch Zufall stieß die englische Königin darin auf einen Bibliotheksbus der City of Westminster (eigentlich lag das an den Corgis, die vor den Hintereingang des Buckingham-Palastes rannten, wo der Bus geparkt hatte), entlieh aus Höflichkeit ein Buch, entdeckte die Lust am Lesen und damit ihre – geistige – Freiheit. Auf einmal konnte sie sich in andere hineinversetzen und war vor lauter Lesefieber auch bei offiziellen Anlässen nicht mehr ganz anwesend, sondern saß in der Kutsche und winkte ihrem Volk geistesabwesend zu, während sie heimlich auf dem Schoß ein Buch liegen hatte und las. „Die souveräne Leserin“ wurde zum Bestseller – und damit das Bild einer Queen, die durchaus nicht mit allen Büchern etwas anfangen konnte. Mit Jane Austen zum Beispiel nicht. „Die Essenz der Kunst Jane Austens liegt in feinsten gesellschaftlichen Distinktionen, und von der einzigartigen Warte der Queen aus waren diese Unterscheidungen nur schwer auszumachen“, hieß es, sehr britisch, bei Bennett, der seine Protagonistin mit jedem gelesenen Buch souveräner werden und die „feinen Unterschiede“ erkennen ließ.

Mehr zum Thema 1/

Frears’ Film, die Serie „The Crown“, die Hymnen und Anti-Hymnen der Pop- und Rockgeschichte und die Literatur haben die Queen all die Jahre in vielfältige Fiktionen verwandelt, sodass jetzt, wo sie gestorben ist, England auch diese Fiktionen begräbt, wenn es ein letztes Mal singt: „God save the Queen“.