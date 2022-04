Dichterin über Ukraine-Krieg : Die Gesichter dieses Krieges sind die der Kinder, voller Angst

Ich komme aus einem Land der Dichter. Und der Helden. Aus einem Land, das von der Geschichte schwer geprüft wurde, an der Last des Krieges trägt. Des Zweiten Weltkriegs, dessen Widerhall in Polen bis heute lebendig ist. Als Tochter einer Holocaust-Überlebenden lebe ich im Schatten dieses Krieges, seit ich denken kann. Seit einem Monat, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, betrifft mich ein anderer Krieg. Diesen Krieg tragen wir jetzt auf unseren Schultern, gemeinsam mit den ukrainischen Flüchtlingen, die in mein Land strömen. Sein Echo weckt alte Ängste, reißt Wunden auf, die schon vernarbt schienen. Ich weiß nicht, ob ich noch über irgend etwas anderes werde schreiben können.

Wir nehmen unmittelbaren Anteil an diesem Krieg. Alles geschieht vor unseren Augen, auf den Bildschirmen – nicht nur der Fernseher, sogar der Smartphones. Alles live, vom verruckelten, bluttriefenden Display. Es ist ein makabres Streaming, das ich betrachte. Ich muss, ich kann nicht anders. Ich kann mich auch nicht von schlechten Gedanken lösen und der Erinnerung daran, dass Polens Schicksal seinerzeit viele gleichgültig ließ. Für Danzig wollte man nicht sterben. Will die Welt für Kiew sterben? Ich schlafe schlecht und schaue nachts unaufhörlich in die Nachrichten. Ich lese alles, was den Krieg betrifft. Ich verfolge die militärischen Bewegungen und die Aktionen beider Armeen, sehe zerbombte Häuser, zerstörte Denkmäler, Krankenhäuser und verzweifelte Kinder. Die Kinder.