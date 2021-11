Was passiert in Afghanistan? : Den Horror hat keiner kommen sehen

Was passiert in Afghanistan?

Die Politologin Maryam Baryalay kam als Jugendliche nach Deutschland und war 2018 Mitbegründerin der „Organization for Social Research and Analysis“, die in Afghanistan Meinungsumfragen, Risikoanalysen und datenbasierte Forschung durchführte. Als Baryalay 1984 in Kabul geboren wurde, spielten Mitglieder ihrer Familie in der Politik Afghanistans eine zentrale Rolle: Ihr Onkel Babrak Karmal war nach der sowjetischen Besetzung von der UdSSR als Staatsoberhaupt eingesetzt worden und war Chef der linken Partei DVPA. Sein Bruder, Maryam Baryalays Vater Mahmood Baryalay, war Chefredakteur der Parteizeitung und wurde später unter Mohammed Nadschibullah Vize-Premierminister. Auch Maryam Baryalays Großmutter Anahita Ratebzad war eine legendäre Figur der afghanischen Politik. Mit 26 Jahren gehörte sie zur ersten afghanischen Delegation bei einem internationalen Frauenkongress, wurde 1965 ins Parlament gewählt und später Botschafterin und Bildungsministerin. Nach dem Sturz der afghanischen Regierung 1992 musste die Familie Afghanistan verlassen. Über Umwege ging sie Anfang der Nullerjahre nach Deutschland.

Frau Baryalay, einiges deutet darauf hin, dass die Taliban-Führung ein System nach iranischem Vorbild anstrebt. Manche meinen, das entspreche dem Wunsch der afghanischen Bevölkerung.

In einer unserer Umfragen von 2020 wünschten sich nur 4,2 Prozent der Befragten als Regierungsform ein Islamisches Emirat. 72 Prozent wollten das Fortbestehen der westlich unterstützten Regierung, der Islamischen Republik. Anfang 2021 betrug der Rückhalt für die westlich unterstützte Regierung zwar nur noch 46 Prozent, dennoch sprachen sich nur 5,7 Prozent für ein Emirat, also die Taliban-Regierung aus.

Was waren das für Umfragen?

Es waren repräsentative Umfragen mit etwa fünftausend Teilnehmern aus ganz Afghanistan. Die Teilnehmer wurden per Zufallsprinzip über ihre Mobiltelefone erreicht.

Wie viele Menschen in Afghanistan haben ein Handy?

Etwa 22 Millionen.

Das ist etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Wer besitzt ein Mobiltelefon in Afghanistan?

Männer besitzen dreimal so oft ein ­Handy wie Frauen, entsprechend war auch die Geschlechterverteilung in den Umfragen. Oftmals gibt es nur ein Handy pro Haushalt. Das Problem ist, dass die genaue Bevölkerungszahl nicht bekannt ist. Schätzungen der Vereinten Nationen sprechen von 30 bis 40 Millionen. Bisher hat jede afghanische Regierung eine Volkszählung verhindert, weil keine das Narrativ von der paschtunischen Mehrheit im Land gefährden wollte. Nach unseren Daten gibt es dort aber keine absolute Mehrheit irgendeines Volkes. Die Paschtunen machen etwa zwischen 35 und 40 Prozent der Bevölkerung aus, die Tadschiken 33 bis 37 Prozent, die Hazara liegen bei 9 bis 11 Prozent, gefolgt von Usbeken, Turkmenen und anderen Volksgruppen.

Der Krieg in Afghanistan begann in den Siebzigerjahren mit einem Staatsstreich und dem sowjetischen Einmarsch. Mitglieder Ihrer Familie spielten in der Politik eine Rolle. Wie sind sie mit dem Ausgang der Geschichte umgegangen?