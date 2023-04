Über seine Arbeitsweise hat er mit uns im Interview gesprochen, zudem hat er unsere Modestrecke kuratiert, die außerhalb von Johannesburg entstanden ist, und zwar in Clarens, das am Rande des Basotho-Kulturerbes liegt. Gemeinsam mit der Stylistin und Kreativdirektorin Chloe Andrea Welgemoed und dem Fotografen Aart Verrips hat er den Ort nicht als nostalgische Kulisse genutzt, sondern Brücken gebaut: Das Make-up etwa ist eine Referenz an die jahrhundertealte Tradition der Wandmalereien, mit denen in Südafrika Geschichte geschrieben und weitergegeben wurde. Die Mode, von ihm selbst, südafrikanischen und westlichen Designern, reflektiert dabei keine schnelllebigen Trends, sondern kleidet die Protagonisten Syntiche, Lloyd, Aaron, Marizanne und Susan als eigenständige, starke Charaktere. Magugus Arbeit zeigt auch, dass Kreative mehr sein müssen als Tastemaker. Sie müssen ein sensibles politisches Bewusstsein mitbringen, wenn sie den reichen Fundus aus Handwerkstraditionen, aus Geschichten, die an bestimmten Orten und Kulturen verwurzelt sind, nicht einfach nur kreativ ausschlachten und auf den ästhetischen Wert reduzieren, sondern respektvoll würdigen und einordnen wollen.