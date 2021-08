Die Pick-ups der Taliban : Symbole des Terrors

Es gibt Namen, die erst mal sehr gut und vielversprechend klingen, aber dann passiert etwas, und die Namen büßen ihren Glanz für immer ein. Die Fans der deutschen Automarke NSU, die Autos wie den „Prinz“ und den „Ro 80“ baute, müssen sich neuerdings für ihre NSU-Aufkleber rechtfertigen, seit man, wenn man das Kürzel NSU bei Google eingibt, dort zuerst auf die deutsche Terrorvereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ stößt. Bei Porsche hatte man nach den Anschlägen des 11. Septembers, in Amerika 9/11 abgekürzt, kurz überlegt, ob man in Amerika den legendären Porsche 911 wegen der neuen Negativkonnotation in „Carrera“ würde umbenennen müssen – aber das passierte nicht. Auch Toyota sah im Aufkommen des „Islamischen Staates“, abgekürzt ISIS, keinen Grund, seinen Familienvan, der ebenfalls „Isis“ heißt, bei nächster Gelegenheit umzubenennen; immerhin war, als die ersten Covid- 19-Fälle bekannt wurden, die Produktion des Toyota Corona schon eingestellt.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Aber jetzt wiederholt sich die Geschichte: Als vor zwanzig Jahren die Taliban ihren Guerillakrieg gegen die neue Regierung in Kabul begannen, tauchten Hunderte von Bildern auf, die immer wieder das gleiche Motiv zeigten; zehn Talibankämpfer mit Maschinenpistolen auf der Pritsche eines Toyota-Pick-ups; ein Talib mit einem Maschinengewehr oder einer Panzerfaust auf der Pritsche eines weißen Toyota; zwanzig Toyota-Pick-ups, beflaggt mit den Fahnen des „Islamischen Staats“. Wo groß Toyota auf der Heckklappe stand, stand dahinter immer öfter ein Talibankämpfer. Das war nicht die Werbung, die man sich bei Toyota gewünscht hatte, genauso, wie man bei Mercedes-Benz nicht so froh darüber ist, dass die Bilder von illegalen Autorennen immer öfter grinsende Clanmitglieder in mattfolierten AMG-Modellen zeigen: „Das ist nicht das Product-Placement, auf das wir besonders stolz sind“, erklärte damals ein Sprecher des Autokonzerns gegenüber der New York Times: „Aber es zeigt, dass auch die Taliban das suchen, was jeder Käufer eines Trucks sucht: Haltbarkeit und Zuverlässigkeit“.

Was sagt man bei Toyota?

Mittlerweile ist man bei Toyota nicht mehr so gelassen, die Taliban zu letztlich ganz normalen Autokunden zu erklären; Käufer müssen sich verpflichten, ihre Land Cruiser und Hilux mindestens ein Jahr lang nicht weiterzuverkaufen, Händler werden angewiesen, Sorge dafür zu tragen, dass die Wagen nicht für terroristische Zwecke missbraucht werden. Genau das passiert aber: Die Bilder von der Einnahme Kabuls sehen aus wie die vor zwanzig Jahren, nur dass die Toyotas ein etwas moderneres Design haben. Die Taliban lieben Toyota so, wie die Clanmitglieder AMG lieben. Die Pick-ups sind wendig im Gelände und damit den schweren Militärfahrzeugen der Gegenseite oft überlegen, auf der Pritsche lassen sich Waffen montieren und Dutzende von Kämpfern transportieren, die in alle Richtungen schießen können; von einem Toyota aus wurden im Irak mit Panzerfäusten vier Abrams-Panzer zerstört. Wie man Toyota-Pick-ups als strategische Waffe für Blitzangriffe nutzt, hatte erstmals die „marokkanische Befreiungsarmee“ in den Siebziger- jahren erprobt, die Auseinandersetzungen zwischen Tschad und Libyen wurden als „Toyota-Kriege“ bekannt, weil Frankreich dem eigentlich militärisch hoffnungslos unterlegenen Tschad vierhundert Toyota-Pick-ups lieferte, die mit Milan-Panzerabwehrraketen ausgerüstet waren – woraufhin Libyen 800 Panzer verlor. Tatsächlich lässt sich mit einem schmalen Pick-up auch real besser Terror verbreiten – die Wagen kommen blitzschnell in jede enge Gasse, und während die Feinde noch mühsam aus ihren Panzerwagen klettern müssen, ist der Mordanschlag von der offenen Pritsche aus schon erledigt.

Schon die von 1955 bis 1960 gebaute Baureihe des Land Cruiser hatte auf Wunsch eine Klimaanlage als Zubehör, was in heißen Ländern beliebt ist, und anders als beim von Zuverlässigkeitsproblemen geplagten Land Rover sind die Land Cruiser nahezu unzerstörbar, wie ein Video der Autosendung „Top Gear“ vor einigen Jahren bewies: Sie hatten für 1500 Dollar einen 18 Jahre alten Toyota Hilux Diesel gekauft, ihn gegen einen Baum gefahren, fünf Stunden lang im Meer versenkt, ihn mit einer Abrissbirne malträtiert, angezündet und auf das Dach eines Abrisshauses gehievt, das daraufhin gesprengt wurde. Als das Auto aus den Trümmern gehoben wurde, konnte man es immer noch fahren.

Geheimdienste vermuten, dass der IS die Wagen systematisch stehlen lässt und verschifft, dazu kommen die zahllosen Autos, die die Taliban von syrischen Rebellen erbeutet haben, die von den Vereinigten Staaten unterstützt werden, oder von der nicht eben kampfbereiten afghanischen Armee – sie verlor allein im Juni 700 vom Westen bezahlte Fahrzeuge an die Taliban, darunter viele Pick-ups.

Mehr zum Thema 1/

Natürlich ist der weiße Pick-up, auf dessen Pritsche ein Dutzend schwer bewaffneter Kämpfer mit Turbanen sitzt, auch eine Heldeninszenierung, eine Feier des asymmetrischen Kriegs – hier die in extrem gepanzerten Humvees gar nicht erkennbaren Amerikaner, dort die ungeschützt kämpfenden, todesverachtenden Taliban. Dass die Medienpräsenz von bösen Leuten in weißen Trucks für deren Hersteller kein Nachteil sein muss, zeigte sich 1994, als der unter dringendem Mordverdacht stehende Sportler O. J.Simpson zusammen mit seinem Freund Al Cowlings in einem weißen Ford-Bronco-Geländewagen auf dem Freeway 91 vor der Polizei floh. Nachdem die Bilder überall in den Nachrichten gelaufen waren, stiegen die Verkäufe des Modells deutlich an.