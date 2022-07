Frankreichs Grüne : Lasst die Fliegen leben

Ende Januar band sich Yannick Jadot erstmals eine Krawatte um. Er rüstete zum Kampf um die französische Präsidentschaft. Ältere Wähler, begründete er seine Wende am Hals, hätten ihn von der Notwendigkeit überzeugt: Noch immer sei die Krawatte in Frankreich ein „Symbol der Macht“. Yannick Jadots 13,5 Prozent bei der Wahl des Europaparlaments 2019 waren eines der besten Resultate, das die Grünen je erzielten. Nur halb so viele Stimmen erreichte damals Jean-Luc Mélenchons „Unbeugsames Frankreich“ (La France Insoumise, LFI). Jadot profilierte sich als Leitfigur der Linken. Zusammen eroberte man im Jahr danach zehn große französische Städte. In Lyon, Bordeaux, Straßburg, Grenoble, Annecy, Poitiers stellen „Les Verts“ den Bürgermeister, in Paris und Marseille regieren sie mit den Sozialisten.

Hauchdünn und mit offenem Kragen besiegte der Pragmatiker Jadot in der Vorwahl für die Kandidatur gegen Macron jetzt die radikale Ökofeministin Sandrine Rousseau. Doch trotz des Kompromisses mit der Krawatte wurde die Präsidentenwahl für Jadot zum Fiasko. Die Rivalin Rousseau gerierte sich als Vizekandidatin und sabotierte seine Kampagne. Jadot blieb unter der Fünf-Prozent-Schwelle. „Jadot passierte das Gleiche wie mir“, kommentierte dies Daniel Cohn-Bendit im „L’Express“. Auch er hatte als Spitzenkandidat bei einer Europa-Wahl (2009) ein unverhofftes Resultat erzielt: „Die Grünen akzeptieren eine starke Persönlichkeit, deren Position in der Partei nicht mehrheitsfähig ist, um Wahlen zu gewinnen. Danach sagen sie: Kleiner, jetzt bleib mal schön in Brüssel und störe uns nicht weiter. Sie geben sich als Demokraten, aber ihr Verhalten ist sektiererisch.“