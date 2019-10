Online-Abstimmung der SPD : Welchen Sozialdemokraten wird Putin wählen?

Seit Montag läuft die Mitgliederbefragung der SPD zum neuen Parteivorsitz. Ungefähr 430.000 Genossinnen und Genossen sind aufgerufen, einem von sechs Kandidatenteams ihre Stimme zu geben. Laut der vom Parteivorstand beschlossenen „Verfahrensrichtlinien zur Durchführung einer Mitgliederbefragung“ werden die Gewinner der Mitgliederbefragung dem SPD-Parteitag im Dezember vom Parteivorstand als Kandidaten für den Parteivorsitz vorgeschlagen. Hier könnte dieser Text enden, gäbe es nicht ein Problem: 180.000 Mitglieder, also vierzig Prozent der Befragten, nehmen online teil.

So eine Online-Beteiligung ist nicht unbedingt problematisch, man muss sie nur richtig machen. Die SPD macht sie leider falsch. Und das wird, sollte die SPD die Online-Abstimmung nicht abbrechen, gravierende Konsequenzen haben.

So sicher wie möglich?

Aber von vorn: Wahlen oder Abstimmungen erhalten ihre Legitimität vor allem dadurch, dass sie nachvollziehbar und überprüfbar sind. Wenn Sie bei der Bundestagswahl Ihre Stimme abgeben, könnten Sie theoretisch den gesamten Wahlsonntag, von der Öffnung des Wahllokals bis zur Auszählung der Stimmen, im Wahllokal verbringen. Sie können sich persönlich davon überzeugen, dass nur die abstimmen, die abstimmen dürfen, dass die Stimmen richtig gezählt werden, dass niemand fünfzig Stimmzettel in eine Urne schmeißt oder fünfzig Stimmzettel aus einer anderen Urne entfernt.

Kurzum: Es gibt ein technisch-organisatorisches System, das dafür sorgt, dass die Wahl so sicher abläuft, wie es eben möglich ist. Wird Manipulation vermutet, können Wahlleiter Neuauszählungen anordnen. Als letzte Möglichkeit können Wählerinnen und Wähler vor Gerichte ziehen und Wahlen anfechten. Wahlfälschung wird mit hohen Strafen belegt.

Wahlen in Deutschland sind deshalb in der Regel Veranstaltungen, die ordentlich ablaufen. Das Wahlgeheimnis sorgt dafür, dass jeder so abstimmen kann, wie er will, ohne wie auch immer geartete Sanktionen durch sein Umfeld fürchten zu müssen.

Abstimmungen auf Parteitagen und im Parlament sind nicht geheim, aber auch hier wird durch ein Akkreditierungssystem dafür gesorgt, dass nur die abstimmen dürfen, die dazu berechtigt sind.

Wenn Sie mit einem Computer oder über das Internet abstimmen, stehen Sie vor einem Dilemma: Entweder ist die Abstimmung geheim – oder sie ist nachvollziehbar: Denn bei der Computerabstimmung können Sie nicht nachprüfen, ob nur Personen an der Abstimmung teilgenommen haben, die tatsächlich abstimmen dürfen, und wie der Computer die Stimmen zählt, es sei denn, es ist eine offene Abstimmung, bei der am Ende alle sehen können, wer wie abgestimmt hat. Ein Beispiel: Sie nehmen an einer Online-Abstimmung teil. Sie entscheiden sich am Computer für Kandidat A. Ob Ihre Stimme tatsächlich vom System als eine Stimme für den Kandidaten A gezählt wurde, können Sie nur wissen, wenn mit dem Abstimmungsergebnis auch jeder Stimmzettel veröffentlicht wird. Das heißt, Sie müssen am Ende sehen können: Meine Stimme wurde als eine Stimme für Kandidat A gezählt.

Sie müssen auch sehen können, wie ihr Nachbar gestimmt hat. Denn dann können Sie ihn fragen, ob er wirklich so abgestimmt hat, wie es im Ergebnis steht, und er kann Sie fragen. Sie müssen, um eine Online-Abstimmung nachvollziehen zu können, in der Lage sein, das vom Computer ermittelte Ergebnis selbst auszuzählen.

Sobald sie hierzu nicht in der Lage sind, sind der Manipulation alle Türen geöffnet: Sie geben Ihre Stimme für Kandidat A ab, sie wird aber für Kandidatin B gezählt. Oder gar nicht. Oder doppelt. Dahinter muss nicht mal ein böser Hacker stecken; es kann ja sein, dass die Abstimmungssoftware nicht richtig funktioniert oder normalerweise richtig funktioniert, aber heute hat sie halt Schluckauf, wovon Sie aber nichts mitbekommen und die Firma, die den Abstimmungsserver bereitstellt, vielleicht auch nicht. Jede Software enthält Fehler, diese können von Hackern dazu genutzt werden, die Software zu manipulieren. Das heißt, am Ende kann das Programm sogar das tun, was es tun soll, das Ergebnis ist trotzdem falsch, denn es wurde von Hackern manipuliert. Wenn im Wahllokal die Auszählung manipuliert wird, bekommen Sie das ziemlich schnell mit. Aber wären Sie in der Lage, aufgrund des Quellcodes einer Software, einer Webserver-Logdatei und eines Downloads der Datenbank zu sagen, ob auf diese Datenbank unberechtigt zugegriffen wurde? Dachte ich mir.