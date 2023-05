Der frühere Fernsehspielchef des ZDF Hans Janke nannte Hans Abich einen „großen Verzauberer“ und einen „wahrhaft Wirksamen“. So habe auch ich Abich erlebt. Ich war etwa 25 Jahre alt, als ich den Mitbegründer des Göttinger Filmateliers kennenlernte.

Ich kannte Lehrer und Professoren, die für mich zu einer Art Maßstab geworden waren (was nicht so einfach war in den bewegten Spätsechzigerjahren), aber niemand hatte mich bereits nach kurzer Zeit so von sich eingenommen wie dieser freundlich-ironische, offene, bescheidene, kluge, weise, heitere und gelassene Mensch mit seiner gleichzeitig sanften und sonoren Stimme. Abich war im Alter von 11 Jahren an spinaler Kinderlähmung erkrankt. Er war verwachsen, zog kantig-verschrägt eine Schulter hoch, und doch war eine schwer zu beschreibende anziehende Aura um diesen Mann.