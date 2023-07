Aktualisiert am

Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin will in seiner neuen Ära Kunst aus einst kolonisierten Gebieten dem hegemonialen westlichen Blick entziehen – und landet dabei im Exotismus.

Berliner Publikum, umgeben von nicht-westlichen Kulturen, am Eröffnungstag der neuen Ära des HKW Bild: Mathias Völzke/HKW

Das große Thema des neuen Hauses der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin ist Wiederaneignung. Seitdem der aus Kamerun stammende Kurator Bonaventure Soh Bejeng Ndikung das Haus übernommen hat, spricht er von einer „neuen Ära“ und, in den Worten der jamaikanischen Schriftstellerin Sylvia Wynter, von der „Suche nach einem freien Ort, von dem aus die fortwährende Revolte gegen die kulturelle Kolonisierung geführt werden kann“. Das Thema geht über die materielle Restitution geraubter Kulturgüter weit hinaus; es betrifft die geistige Wiederaneignung der Kultur in ehemals kolonisierten Ländern, ihre Befreiung aus den Fängen des nach wie vor hegemonialen westlichen Blicks.

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin.

Das ist das Thema, an dem das Berliner Humboldt Forum, nachdem es zunächst großspurig einen gleichberechtigten „Dialog der Kulturen“ versprochen hatte, spektakulär gescheitert ist. In der jetzigen Präsentation der außereuropäischen Kulturen dort ist, aller äußerlich angehefteter postkolonialer Theorie zum Trotz, die koloniale Blickrichtung vollständig erhalten; es ist allenfalls noch am Rande die Rede davon, dass sich auch Deutschland und Europa einmal dem Blick anderer aussetzen.