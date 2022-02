Aktualisiert am

Müde Zukunft : Wie die Generation Z an Morgen denkt

Als wir uns Ende Januar zum Gespräch treffen, ist Paul K. noch siebzehn Jahre alt. Sechs Tage später hat er Geburtstag. Eine große Party wird es, logisch, nicht geben, er könne ja leider nur zehn Leute einladen. Doch Nachfeiern im Sommer kommt nicht infrage. Wer bitte feiert seinen achtzehnten Geburtstag nach? Paul lebt in Berlin. Er lernt gerade fürs Abitur. Was er beruflich machen will, überlegt er noch, erst mal ein Praktikum.

Novina Göhlsdorf Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung

Was er aber weiß: Er wird mit achtzehn Jahren sofort die Bank wechseln, mit der Sparkasse sei er gar nicht zufrieden. Und er wird Geld anlegen, „eher breit gefächert am großen Markt“, ein paar Aktien, vor allem aber ETFs, Indexfonds, die Aktienlisten wie etwa den Dax oder den Weltaktienindex MSCI World nachbilden. Kapitalanlagen interessieren ihn schon länger. Es fasziniere ihn, dass Reichwerden gar nicht so schwer ist. Und: „Ich möchte mir keine Sorgen um meine Rente machen.“ Schön wäre auch, sich mal ein Haus kaufen zu können. „Bei mir geht es immer um Sicherheit“, sagt er. „Ich habe aus den Fehlern meiner Eltern gelernt. Mein Vater konnte noch nie mit Geld umgehen, meine Mutter kann sparen, aber ich sage ihr immer, sie soll’s mal anlegen, sechs Prozent Inflation, das schmerzt doch.“