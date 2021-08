Mensch und Tier : Die Metamorphosen von Covid

Vor Kurzem hielt in der Mitte Berlins ein Lastwagen, auf dem der schöne Satz „Möbel für Menschen“ zu lesen war. Wer sich angesichts dieser Aufschrift fragte, für wen denn bitte die Möbel sonst sein könnten, der bekam eine sehr erstaunliche Antwort im Berliner Kulturquartier Silent Green, wo die Architekturzeitschrift Arch+ zu einer der erstaunlichsten, leider nur kurz laufenden Ausstellungen der Saison geladen hatte. Vorgestellt wurde dort ein „Manifest für Solidarität von Tieren und Menschen im Stadtraum“, mit dem eine neue Form der Kohabitation von „Tieren und Menschen als gleichberechtigte Mitglieder der urbanen Gesellschaft“ gefordert wurde. In den unterirdischen Hallen von Silent Green waren zahlreiche Kunstwerke und Installationen zu sehen, die sich mit dem Thema beschäftigten – unter anderem ein ganzer Raum, der auf den ersten Blick aussah wie ein Kinderzimmer. Erst wenn man genauer hinschaute, sah man, dass all die Möbel, Geräte und Spielzeuge für Tiere hergestellt wurden: Sofas für Katzen, Gummitiere für Hunde, aufwendige Kuchen für Ziervögel.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Ausstellung war auch eine Hommage an die Kuratorin, Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin Marion von Osten, die vergangenes Jahr im Alter von nur 57 Jahren gestorben war und die Vollendung ihres „Cohabitation“-Projekts nicht mehr erleben konnte. Es zeigt sehr eindrucksvoll die Schizophrenie im Verhältnis zu Tieren: auf der einen Seite die Vermenschlichung der Haustiere, die wie Kinder verhätschelt und zur Anpassung an den Look der Besitzer zu Hundefriseuren oder Katzencouturiers geschleift werden, auf der anderen Massentierhaltung und die Zerstörung der Lebensräume wilder Tiere. Die Corona-Krise wird auch in Erinnerung bleiben als der bizarre Moment, an dem sich Tausende von im Lockdown vereinsamenden Menschen ein Haustier zulegten, während sie gleichzeitig weiter Billigfleisch kauften.