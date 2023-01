Aktualisiert am

Wahl in Washington : Trump war kein Versprecher

Warum schlug Matt Gaetz den Altpräsidenten als Sprecher vor? Die Rechtsabweichler im Repräsentantenhaus erteilen der Welt eine Lektion in politischer Mechanik.

Im siebten Wahlgang schlug der Ab­geordnete Matt Gaetz aus Florida Do­nald Trump als Sprecher des Re­prä­sentantenhauses vor. Auch im achten und elften Wahlgang gab er seine Stimme für Trump ab. Gaetz gilt als der Verrückteste unter den Trump-Verrückten am rechten Rand der republikanischen Fraktion und machte diesem Ruf mit der Nominierung seines Idols alle Ehre. Den Mann als Herrn des gesetzgeberischen Verfahrens einsetzen zu wollen, der am 6. Januar 2021 seine Anhänger zur Ok­kupation des Kapitols angestiftet hatte – dieser Wahlvorschlag war das Äquivalent ei­ner Bombendrohung. Freilich war er in dem Sinne nicht ernst gemeint, dass selbst Gaetz nicht mit ei­ner Mehrheit für Trump rechnen konnte. Gegen die Spielregeln verstieß er nicht: Für die Zwecke von Gaetz genügte, dass Trump nicht Kevin McCarthy ist. Platzhalter und Strohmänner sind im parlamentarischen Kalkül keine zwielichtigen Gestalten.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften".



Überraschen konnte der Name deshalb, weil Trump kein Mitglied des Repräsentantenhauses ist. Allerdings müssen die Abgeordneten den Sprecher nicht aus ihrer Mitte wählen; die Verfassung schreibt ihnen nur vor, überhaupt einen Sprecher zu wählen. Die fast unbeschränkte Freiheit der Selbstorganisation der Kammer hat in der Verfassungswirklichkeit die Macht­­fülle des Sprechers heraufgeführt.