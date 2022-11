„Letzte Generation“-Proteste : Stammtisch des Widerstands

Bilder von van Gogh, Monet, Vermeer und Toulouse-Lautrec sind mit Suppe und anderen Lebensmitteln überschüttet worden. Angeblich will die Protestbewegung „Letzte Generation“ damit Druck auf die Politik ausüben, der Erderwärmung zügiger entgegenzutreten. Dazu kleben sie sich an Museumswänden, Bilderrahmen, Luxuslimousinen und auf Straßen fest. Oder sie besprühen Gebäude mit Farbe. Das nervt, beschäftigt Polizei, Wach- und Reinigungsdienste, führt zu Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sowie zu Berichterstattung.

Unerfindlich ist aber, inwiefern ihre Aktionen den behaupteten Druck ausüben. Denken die Protestierer ernsthaft, in der Koalition gebe es jemanden, der durch Monet mit Kartoffelbrei zu Einsicht kommt und nun entschlossen die Besteuerung von Flugbenzin oder ein Tempolimit in Angriff nimmt? Gar den Verkehr „dekarbonisiert“, wie gefordert wird? Dazu haben einstweilen weder ausgetrocknete Flüsse noch Gletscherschmelzen und Hochwasser ausgereicht. Und jetzt sollen es ein paar aggressive Gesten in Museen oder Autosalons leisten.

Wie eingebildet muss man sein, um das zu glauben? Und wie wenig bereit, den Schwierigkeiten ökologischer Politik ins Auge zu sehen? Als bedürfe es nur einer durch symbolische Taten ausgelösten Bewusstseinsänderung, um sie ins Werk zu setzen. Man verschafft sich das urtümliche Gefühl, gehandelt zu haben und sogar „widerständig“, selbst wenn Lärm die einzige Handlungsfolge ist. Der Idealismus war auch schon einmal realistischer.

Törichte Verteidigung

Törichter noch als die Protestierer sind ihre Verteidiger. Verteidigungslinie Nummer eins: Der Klimawandel ist so katastrophal, wie kann man sich da nur über ein bisschen Suppe auf Bildern beschweren? Nicht nur könnte man sich dann über keinen Rechtsbruch mehr beschweren, der sich als Zeichen im Kampf um die Natur ausgibt. Das Argument öffnet das Aktionsspektrum des Protests überdies in alle Richtungen. Der alles überragende Zweck heiligt jedwedes Mittel, selbst das untaugliche. Wenn bald auch Klee und Picasso, Michelangelo und Caravaggio, Rothko und Warhol mit Eintopf übergossen sein werden und sich ökologisch nichts tut, zu welcher Eskalationsstufe des Protests wollen die pochenden Herzen dann übergehen?

Die verglasten Bilder würden ja nicht beschädigt, heißt es. Die Londoner Werfer von Tomatensuppe hätten nach eigenem Bekunden auch das in Kauf genommen. Eine Restauratorin des Museums Barberini in Potsdam hat erläutert, dass das nur einem Stück Filz zu verdanken war, von dem die Protestierer gar nichts wussten. Wäre die Leinwand rückseitig feucht geworden, hätte das Teile der Farbschicht abplatzen lassen. Rein symbolisch sind die Aktionen also gar nicht, materielle Folgen werden in Kauf genommen. In Berlin sind gerade Einsatzkräfte der Straßenblockaden halber verspätet an einem Unfallort mit einer Schwerverletzten eingetroffen. Die „Letzte Generation“ teilt Bestürzung mit. Besser wäre es, sie schaltete vorher den Verstand ein.

Verteidigungslinie Nummer drei ist besonders grotesk. Hier meldet sich eine Tiefenhermeneutik, die aus jedem Unfug Sinn herauspresst. Die Aktionen werden selbst zu künstlerischen verklärt, und Kunst darf aus Sicht der Kunst natürlich fast alles. Kunstwerke, wird als Bedeutung der Attacken angegeben, würden selbst zu bedrohtem Kulturgut, wenn nichts gegen den Klimawandel getan werde. Trivial: Wenn die ganze Erde brennt, brennt auch das Museum. Weshalb aber muss man die Kunstwerke dann schon jetzt attackieren? Brennt die Erde dann weniger? Weniger schnell? Die Aktivisten, heißt es, nutzten den Respekt, den die Menschheit der Kunst entgegenbringe, und brächten ihn auch selbst zum Ausdruck. Wie bitte? In welcher Kultur kann Respekt denn ausgedrückt werden, indem der Gegenstand des Respekts mit Suppe übergossen wird? Und war es dann auch Respekt vor Ingenieurleistungen, der die Aktivisten dazu bewog, Luxuskarossen mit Farbe zu bewerfen?

Van Goghs „Sonnenblumen“, meinten die Londoner Aktivisten an dieser Stelle sehr deutlich, würden irrtümlicherweise bewundert. Weshalb sie denn überhaupt mehr Aufmerksamkeit erhielten als tatsächliche Sonnenblumen? Das sind Sprüche vom Stammtisch des Widerstands, kurz davor, Museen als einen Fall von Steuergeldverschwendung zu bezeichnen. Insofern ist es blanker Sarkasmus, zu sagen, die Aktivisten hätten die Einladung der Museen zum Dialog angenommen und – die abgegriffenste Phrase – brächten die Kunstwerke zum Sprechen. Doch was genau spricht der Monet denn durch den Kartoffelbrei und das Geschrei der Aktivisten hindurch zum feinhörigen Verteidiger des Krawalls? Das erfahren wir nicht. Womöglich, weil noch nie etwas durch Kartoffelbreibewurf zum Sprechen gebracht worden ist.