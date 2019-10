Literatur und Politik : Die Kritik am Nobelpreis für Peter Handke geht fehl

Nein, der Nobelpreis für Literatur beruht nicht auf der Fiktion, dass zehn Schweden alle Schriftsteller des Universums kennen und jährlich die besten herausfinden. Was sollte das auch heißen: die beste Erzählerin, der beste Dramatiker? Literatur ist nicht Sport, die Träger des Nobelpreises sind keine Weltmeister.

Ebenso dient der Literaturnobelpreis nicht dazu, alljährlich über das Verhältnis von Literatur und Moral oder Politik zu diskutieren. Man kann das natürlich tun und dabei Weisheiten zum Besten geben wie die, alles sei politisch, in der Literatur gehe es um Gerechtigkeit, und man müsse moralische Ansprüche an Künstler stellen.

Anhand des einzelnen Falles führen solche Redensarten jedoch zu gar nichts. Oder nur zu Einlassungen, die auch unabhängig von den jeweiligen Werken gemacht werden könnten. Die Werke werden also bestenfalls zu Illustrationszwecken herangezogen. Dazu aber ist Literatur, sofern man sie in ihrem Eigensinn ernst nimmt, nicht da: etwas zu illustrieren. Tut sie es dennoch, reden wir von Kitsch. Mitunter prämierte der Nobelpreis auch solchen.

Der Nobelpreis für Literatur dient nämlich dem Rühmen, und jede Zeit findet etwas anderes rühmenswert. Darum gibt es so viele Nobelpreisträger, die fast niemand mehr erinnert. Oder wüssten Sie, was Eyvind Johnson so geschrieben hat? Die Vergabe des Nobelpreises drückt also weder aus, dass man in den Büchern Peter Handkes mehr Poesie, Phantasie und Sprache findet als bei Philippe Jaccottet oder Anne Carson, die ihn nicht bekamen, noch fällt der Preis ein Urteil über die Person diesseits ihrer Fähigkeit, zu rühmende Literatur hervorgebracht zu haben.

Hat Peter Handke solche Literatur hervorgebracht? Nicht einmal Aleksandar Hemon, der Handke in der „New York Times“ gerade den „Bob Dylan unter den Genozidapologeten“ genannt hat, bestreitet das. Nur hat für ihn Handke durch seine bizarren Äußerungen über den Bosnien-Krieg, in denen er sich blind auf die Seite Serbiens stellte, alles entwertet, was er zuvor geschrieben hatte und jemals schreiben wird. Genau das muss man hinbekommen, um die Preiswürdigkeit Handkes in Zweifel zu ziehen: die Abstraktion, dass jede Zeile dieses Schriftstellers für immer eine Zeile desjenigen ist, der sich von 1996 an mehrfach irrlichternd, verstiegen und verquast zum Krieg in Bosnien äußerte.

Was ist mit Hauptmann, Shaw und García Márquez?

Die Liste der Nobelpreisträger ist lang, in deren Werk es Texte gibt, die heute mit Empörung rechnen müssten. Der jüngste, der ihn jemals bekam, Rudyard Kipling 1907, hatte damals schon etliche Belege für seine kolonialistische Gesinnung gegeben, der zufolge die „neugefangenen verdrossenen Völker“ halb Teufel und halb Kinder seien. Gerhart Hauptmann, der den Preis 1912 erhielt, war 1905 unter den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für Rassenhygiene, deren Initiator er in „Vor Sonnenaufgang“ ein Denkmal setzte. Auch George Bernard Shaw war ein Anhänger der Eugenik. Das Lob des Großen Krieges als menschen- und deutschen- wie franzosenveredelnde Macht sangen Thomas Mann und Henri Bergson lange bevor sie nobelitiert wurden. T.S. Eliot hing der faschistischen Action française an, Michail Scholochow Stalin und Gabriel García Márquez Castro.

Sind darum „Kim“ und die „Genau-so-Geschichten“, „Die Weber“, „Pygmalion“ und die „Buddenbrooks“, „Materie und Gedächtnis“ und „Das Lachen“, das „Waste Land“ und – lassen wir Scholochow beiseite – „Hundert Jahre Einsamkeit“ für immer die Werke von Rassisten, Kriegstreibern, Faschisten und Diktatorenspezis? Anders formuliert: Wie kommt man auf die Idee, Schriftsteller hätten angenehme Menschen mit durchgängig einwandfreien Ansichten und tadellosem Lebenslauf zu sein?

Peter Handke hat seinen Beruf als Schriftsteller instrumentalisiert, als er seine peinlichen und mitunter auch niederträchtigen Einlassungen zu Bosnien publizierte. Und zwar nicht in Form von Argumenten, sondern als Reisebericht mit poetischer Lizenz. Niemand hätte ihm damals zugehört, wäre er nicht der Autor des „Wunschlosen Unglücks“, der Übersetzer von „Prometheus, gefesselt“ und des „Kinogehers“, der Drehbuchschreiber von „Der Himmel über Berlin“.

Das Werk Handkes ist seit fünfzig Jahren eines der reichsten und eigensinnigsten deutscher Sprache. Aber manche Schriftsteller sind so: Sie missbrauchen ihren Ruhm. Und treten damit in einen Bezirk ein, in dem jedes dumme Wort, das sie sagen, auf sie zurückfällt. Die Frage ist nur, ob ihre dummen Sätze auch auf ihre bedeutenden Werke zurückfallen. Wer in „Langsame Heimkehr“, in „Kaspar“ und in „Noch einmal für Thukydides“ keine apologetischen Impulse gegenüber Gewalt und keine sonstige Niedertracht findet, muss diese Frage verneinen. Bücher sind nicht Nahestehende, denen wir eine Freundschaft kündigen oder ihren Ruhm bestreiten könnten, weil sich ihre Autoren unverzeihlich verhalten haben.