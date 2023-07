Die Kabarettistin Monika Gruber mobilisiert die Massen, in Bayern jedenfalls. Sie kämpft gegen Wärmepumpen, Elektroautos und alles, was grün ist. Wenn sie wollte, wäre sie eine Macht.

Monika Gruber, die seit Jahren schon Bayerns erfolgreichste Kabarettistin und seit ein paar Monaten auch Bayerns erfolgreichste Aktivistin ist, hat sich, so scheint es, zurückgezogen: gibt keine In­terviews, tritt nicht öffentlich auf, postet bei Facebook höchstens mal einen Rückblick auf die größten Hits ihrer Kampa­gne. Und schon fürchten ihre Anhänger und Fans, dass sie nicht wiederkommen werde aus den Sommerferien, nicht als Aktivistin jedenfalls, nicht als Anführerin einer Bewegung, mit deren Wucht kaum jemand gerechnet hatte. Vielleicht nicht einmal sie selbst.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Wurde sie unter Druck gesetzt, von mächtigen Gegnern zum Schweigen genötigt? Das fragen sich nicht nur die üb­lichen Spinner und Verschwörungsgläubigen bei Twitter und Youtube. Auch die Website „Tichys Einblick“, die sehr konservativ, aber nicht verrückt geworden ist, kann sich nicht erklären, wie es dazu kam, dass Monika Gruber, die es im Juni schaffte, dreizehntausend Gegner des Heizungsgesetzes und überhaupt aller grünen Bevormundung in die oberbayerische Klein­stadt Erding zu rufen und mit einer kurzen Rede zu jubelnder Zustimmung zu puschen; und die in dieser Rede drohte, zur nächsten Kundgebung, auf der Münchner Theresienwiese, würden „fünfzig-, siebzig-, hunderttausend Leute“ kommen – dass diese Monika Gruber, kaum dass das Gesetz ein wenig umgeschrieben war, öffentlich verkündete, dass es dagegen jetzt nichts mehr zu demonstrieren gebe, und ihre Teilnahme in München absagte, mit der Folge, dass auf der riesigen Theresienwiese zweihundert Demonstranten ratlos herumstanden und in den Nachrichten kaum noch erwähnt wurden.