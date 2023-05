Die Ampulle in Form eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen wurde 1661 dem älteren, in der Revolution eingeschmolzenen Gefäß nachgebildet, das einer Legende des vierzehnten Jahrhunderts zufolge durch Thomas Becket an den Hof gekommen war. Der Löffel ist das älteste Stück der Regalien und stammt wohl aus dem zwölften Jahrhundert. Bild: dpa

Die Ordnung für den heutigen Krönungsgottesdienst in der Abtei von Westminster, die der Erzbischof von Canterbury vor einer Woche veröffentlicht hat, streicht gegenüber der Fassung von 1953 an zwei Stellen das Wort „imperial“. Der Königsmantel, den Elisabeth II. empfing, wurde als „this imperial robe“ bezeichnet, der Thron, auf den sie gesetzt wurde, als Sitz ihrer „royal and imperial dignity“ beschrieben. Die Streichung des Ad­jektivs „imperial“ soll offensichtlich dem Missverständnis vorbeugen, Charles III. werde noch als Herrscher eines britischen Empire eingesetzt.

Diesen modernen Sinn hatte das Wort „imperial“ im Ritus von 1953 allerdings nur in der Kopplung mit der Würde. Dabei war Elisabeth gar nicht mehr zur Kaiserin von Indien ausgerufen worden; das für ihre Ururgroßmutter Viktoria geschaffene Kaisertum, ein Einfall des Premierministers Benjamin Disraeli, war mit der Unabhängigkeit Indiens 1947 erloschen. Ein solches Fortschleppen eines obsoleten Vokabulars ist typisch für monarchische Zeremonien, die jedenfalls in der Neuzeit die allmähliche Entmachtung von Monarchen kompensieren. Der Mantel ist, wenn man so will, noch viel anachronistischer, nämlich in einem anderen Sinne imperial: Er soll aussehen wie ein Gewand der römischen Kaiser.