Am 14. April 1932 schrieb Friedrich Wilhelm Victor August Ernst Prinz von Preußen, der älteste Sohn des abgedankten deutschen Kaisers Wilhelm II., einen Brief an den Reichswehrminister Wilhelm Groener. Es ging um das Verbot der nationalsozialistischen Kampforganisationen SA und SS, das Groener gerade auf Betreiben seines Kanzlers Heinrich Brüning beim Reichspräsidenten Paul von Hindenburg durchgesetzt hatte. Dieses Verbot, teilte der Prinz dem Minister mit, könne er nur „als schweren Fehler“ bezeichnen. Es sei ihm unverständlich, dass gerade der ehemalige Heeresgeneral Groener „das wunderbare Menschenmaterial, das in der SA und SS vereinigt ist und dort eine wertvolle Erziehung genießt“, für illegal erklären wolle.

Im Kern geht es bei den Verhandlungen, die der Bund, die Länder Brandenburg und Berlin und die von ihnen getragenen Schlösser- und Preußenstiftungen seit einigen Jahren mit dem Haus Hohenzollern führen und deren Inhalt jetzt publik wurde, um den Inhalt dieses Briefes und das, was daraus folgt. Denn hinter der Frage, für welche enteigneten Teile ihres ehemaligen Familienbesitzes die Hohenzollern einen Anspruch auf Rückgabe oder Entschädigung haben, steht die Frage, welche Rolle die Familie in der deutschen Unheilsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts gespielt hat. Es sind also einerseits Gegenstände, mobile und immobile, über die hier verhandelt wird – Villen, Schlösser, Gemälde, Skulpturen, Möbel, Tabaksdosen und Lüster –, und andererseits Personen wie der genannte Prinz Wilhelm, wie er in den Geschichtsbüchern abkürzungshalber heißt.