Fußball-EM der Frauen : Schluss mit dem Gelaber

Wer mitten im wogenden Gewässer schwimmt, sieht vor allem die nächste Welle. Diese Welle wird rauschen, tosen und krachen, sie wird eine Glücks- und Begeisterungswelle sein, und sie wird sich mit ziemlicher Sicherheit morgen Abend brechen: Dann nämlich könnten mehr als dreizehn Millionen Menschen der deutschen Frauenmannschaft beim EM-Finale in Wembley gegen die Engländerinnen zusehen, einen neuen deutschen Zuschauerrekord für diese Sportart aufstellen und sich, sofern es sich um deutsche Männer handelt, auch ein wenig die Augen reiben.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Sportart? Es ist doch Fußball, dachten Heinz, Rolf, Jupp und Jürgen immer, den kannten sie, und natürlich wussten sie, was sie daran hatten, mal mit Bier, mal ohne, nur die schulter- und schenkelklopfende Kennerschaft sowie das selige Schwelgen in Fußballnostalgie waren qua Männlichkeit garantiert. Und doch ist etwas hinzugekommen zum Fußball, wenn Frauen ihn spielen. Zum Beispiel wird, wie der Berliner „Tagesspiegel“ festhielt, deutlich weniger gemotzt, gespuckt und geschauspielert. Wird das jemandem fehlen? Wohl kaum. Auch Heinz und Rolf nicht. Dabei geht es bei den Frauen athletisch richtig zur Sache, gerade beim Kampf „gegen den Ball“, und wer noch immer Vorstellungen von sanfter Weiblichkeit hegt, sollte einmal genauer hinschauen: In den englischen Stadien wird gehalten, gestoßen, gerempelt, gefoult und am Trikot gezerrt wie bei den Männern.