Neujahrs-Glossen : Wie kommen wir ins neue Jahr?

Es gibt viele Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen, das funktioniert gehend oder torkelnd, stolpernd, hüpfend – zum Jahresende auch rutschend. Manche suchen zwecks Inspiration den Kontakt zum Boden, andere wollen beim Gehen auch die kleinste Ameise nicht zertreten. Der legendäre Silly Walk bezieht seine irre lustige Wirkung aus der Verknüpfung spießig-steifer Englishness mit dem Bemühen um coole Wendigkeit. John Cleese macht der alberne Gang weltberühmt. Dass der 83 Jahre alte Brite, der ihn gewiss häufiger exerzierte als irgendwer sonst, heute noch so gut unterwegs ist, sollte uns ein Ansporn sein. Der Grund für seine Fitness könnte nämlich in dem medizinischen Effekt liegen, der dem Silly Walk neuerdings attestiert wird: Es soll gesund sein, sich wie Mr. Teabags alias John Cleese zu verrenken, ja gesünder sogar als ein ganz normaler ironiefreier Spaziergang. Wer so voranschreitet, verbraucht gut zweieinhalb Mal so viel Energie und beugt auch noch Herz- und Kreislauferkrankungen vor, wie es in der freilich nicht ganz ernst gemeinten Studie heißt. Alberne Gangarten sollten wir uns daher unbedingt vornehmen fürs neue Jahr: der Gesundheit halber und zum Spaß. Denn wer Tränen lacht, braucht sie nicht zu verweinen. Sandra Kegel

Kleine Brötchen

Das neue Jahr wird schon deshalb besser als 2022, weil folgende Sätze nicht zu hören sein werden: Wir können Europameister werden (Hansi Flick). Wir werden 400.000 neue Wohnungen errichten (Klara Geywitz). Wir wollen die Rolle der militärischen Führungsmacht in Europa ausfüllen (Christine Lambrecht). Zu groß ist die Ernüchterung angesichts des frühen Ausscheidens in Qatar, der Fertigstellungszahlen vom Immobilienmarkt und des Puma-Panzer-Desasters. Auch sonst hatte das zu Ende gehende Jahr für das Selbstbewusstsein des Landes ausreichend viele Rückschläge zu bieten. Die Politik (aber nicht nur diese) hat auf solche Entwicklungen bisher reagiert wie ein fauler Schüler, der sich über die eigenen schlechten Leistungen dadurch hinwegtröstet, dass er sich umso verheißungsvollere Ziele für die Zukunft setzt. Immer noch in Mode: unrealistische Ankündigungen, bis wann ein Unternehmen / eine Stadt / das ganze Land klimaneutral sein werde. Doch wenn die Anzeichen nicht trügen, wächst die Einsicht, dass ein Problem nicht schon gebannt ist, wenn eine Lösung benannt wird. Das ist immerhin ein Anfang. Matthias Alexander