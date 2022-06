Aktualisiert am

Mehrsprachigkeit in der EU : Macron löst Europa die Zunge

Die Europäische Union will mit sinnvollen Empfehlungen die Mehrsprachigkeit beleben. Endlich erkennt Europa seine Vielsprachigkeit als Trumpf. Ein Gastbeitrag.

Leidenschaftlich für Europa: Emmanuel Macron während seiner Rede an der Sorbonne am 26. September 2017 Bild: REUTERS

Als Präsident Emmanuel Macron am 26. September 2017 seine große Europarede an der Sorbonne hielt, ist sie in Deutschland wegen der kurz vorher abgehaltenen Bundestagswahlen kaum wahrgenommen worden. Nur die verteidigungs- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen wurden halbherzig diskutiert. Aber bis zum zentralen Teil der langen Rede drang kaum ein deutscher Leser vor. Dort standen aber überraschende Einsichten: Macron feierte nämlich die Vielfalt der europäischen Sprachen.

Das war unerhört, ja geradezu revolutionär. Normalerweise beklagen euro­päische Politiker die Glossodiversität Europas als entscheidendes Hindernis für europäische Gemeinsamkeit oder für eine gemeinsame Öffentlichkeit. Auch französische Politiker beklagen seit der Revolution sprachliche Vielfalt als eine babelische Strafe, welche die politische Einheit behindert. Und nun sagt ein französischer Politiker: „L’Europe du multilinguisme est une chance inédite“ (das Europa der Mehrsprachigkeit ist eine unerhörte Chance). Als ob er Wilhelm von Humboldt gelesen hätte, erkennt Macron, dass die verschiedenen Sprachen verschiedene Ansichten der Welt darbieten und dass diese Ansichten etwas Kostbares sind, die den Europäern eine ganz bestimmte geistige Qualität verleihen, die er „sophistication“ nennt.