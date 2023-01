EU und Nahostkonflikt : Doppelstandards für den Frieden

Aktualisiert am

Spielt die Europäische Union im Nahen Osten nur scheinbar eine neutrale Rolle? Eine bemerkenswerte Studie zweier Rechtswissenschaftler behauptet: In Wirklichkeit schürt sie den Konflikt.

Zu Beginn dieses Jahres sind die Aussichten auf eine einvernehmliche Lösung des Nahostkonflikts auf einen historischen Tiefpunkt gesunken. In Israel amtiert ein weit rechts stehendes Parteienbündnis, das den Willen bekundet hat, die Siedlungen im Westjordanland auszubauen. Die Vereinten Nationen haben das in einer Resolution verurteilt und Israel zum Rückzug aus den besetzten Gebieten aufgerufen. Letzteres ist kaum mehr als Folklore: Die einseitige Verurteilung Israels unter der Dominanz arabischer Staaten hat bei der UN eine unselige Tradition. Der dem rechtsextremen Parteienspektrum zugehörige neue israelische Polizeiminister hat indessen mit seinem gestrigen Besuch auf dem Jerusalemer Tempelberg die Grenzen der Provokation getestet. Eine gewaltsame Eskalation durch die Terrororganisation Hamas nahm er in Kauf.

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton.

Und die Palästinenser? Haben an der friedlichen Lösung des Konflikts noch nie ernsthaftes Interesse gezeigt. Man vergisst leicht, dass ein souveräner Staat Palästina längst existieren könnte. Direkt nach dem Sechstagekrieg von 1967 war Israel beispielsweise bereit, das in einem Verteidigungskrieg gegen die Palästinenser eroberte Westjordanland zu räumen. Die arabischen Staaten schleuderten ihm damals ihre drei Neins von Khartum entgegen: keine Verhandlungen mit Israel, keine territorialen Kompromisse, das ganze Land gehört den Palästinensern. An dieser Position hält die palästinensische Führung bis heute fest.