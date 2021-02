Entscheidung des Ethikrats : Geimpft, aber unfrei

Aktualisiert am

Alena Buyx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat (Mitte), Sigrid Graumann, Sprecherin der AG Pandemie des Deutschen Ethikrates (links), und Volker Lipp, Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates (rechts), zeigen die Empfehlungen des Rats zum Thema „Sonderregelungen für Geimpfte?“ Bild: dpa

In der Diskussion über die Pandemie-Politik wechseln Einschätzungen und Standpunkte stetig. Nun hat der Ethikrat über besondere Regeln für Geimpfte nachgedacht, ist aber in seiner Empfehlung so rigoros wie vage.