Berlusconi war ein so unverbesserlicher Regelbrecher, dass die Menschen das Reiterstandbild von Vittorio Emanuele II. auf dem Mailänder Domplatz zur Loge für seine Beerdigungsfeier und Italiens Spektakel des Jahres machten, hätte ihm bestimmt gefallen. Dutzende hatten die von den Carabinieri errichtete Absperrung am Mittwochnachmittag einfach ignoriert, waren das Denkmal hinaufgeklettert und saßen dort auf dem Pferd oder zu dessen Hufen: Männer und Frauen, die Berlusconi nur aus dem Fernsehen gekannt hatten, doch diesen direkten Blick auf den „Cavaliere“, den Blick wie vom eigenen Wohnzimmer aus, beanspruchten sie wie selbstverständlich auch jetzt.

Seit Montag hatte man sie schließlich umfassend auf diesen Augenblick eingestimmt; mit einer allgegenwärtigen, öffentlichen Wiederbeschwörung des Lebens und der Werke von Silvio Berlusconi, mit weichgespülten Dokumentationen in Endlosschleife in allen Fernsehsendern, mit Sonderseiten in allen Zeitungen (allein der „Corriere della sera“ zählte am Tag des Begräbnisses zwanzig), mit ganzseitigen Anzeigen von Berlusconis fünf Söhnen und Töchtern in allen großen Blättern des Landes. In deren Aussage fanden sich sicherlich viele Menschen wieder. Sie zeigte ein Bild Berlusconis, dazu die Worte „Allerliebster Papa, danke für das Leben, danke für die Liebe, Du wirst immer in uns weiterleben“.