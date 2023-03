Aktualisiert am

Kompliziert ist die Sachlage politisch nicht. Meistens sind die Vertreter von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke dagegen, während CDU und CSU dafür sind wie auch die AfD. So war es auch vor wenigen Tagen im Bundestag. Dass die AfD Anträge unterstützt, die darauf zielen, ein Wolfsmanagement einzuführen und aufgrund des überaus günstigen Erhaltungszustands der Art gemäß der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie die Wolfsbejagung nunmehr zuzulassen, diskreditiert diese Forderung nicht. Man kann manchmal nicht verhindern, dass die Falschen richtige Ansichten teilen.

Es reicht, die entsprechende Praxis in anderen europäischen Ländern – etwa in Frankreich und Schweden – zu betrachten. Ungeachtet der Tatsache, dass der Wolf den höchsten Schutzstatus genießt, werden dort Zahlen festgesetzt, die den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes definieren. Strittig ist, wie sinnvoll es ist, diese Zahl für einzelne Länder festzulegen anstatt für Europa.

Angesichts der zunehmenden Bedrohung von Nutztieren durch Exemplare der wachsenden und sich bald über ganz Deutschland verbreitenden Wolfspopulationen steigt der Druck auf die Politik. Die Naturschutzverbände halten an ihrer einseitig positiven Einstellung zum Wolf, dessen Ausbreitung vielleicht ihr größtes Prestigeobjekt der vergangenen dreißig Jahre ist, fest. Seine Rückkehr rechnen sie sich als Erfolg ihrer Bemühungen an; wer nicht der Ansicht ist, dass der Wolf weiterhin höchsten Schutzstatus genießen muss, den zählen sie zu denen, die die Natur einfach weiter ausbeuten wollen. Für diejenigen aber, die die Rückkehr des größten Beutegreifers geradezu als symbolischen Schritt zur Heilung der Natur von den Einflüssen ihres Schädlings Homo sapiens feiern, sind die Wolfspatenschaften, Wolfsführungen und Wolfsvorträge gedacht.

Mehr zum Thema 1/

Einer der prominenten Wolfsschützer ist der Österreicher Kurt Kotrschal („Der Wolf und wir“), der ein Wolfsforschungszentrum betreibt. Er schreibt, seine Beziehung zu Wölfen sei nicht rein wissenschaftlich, sondern „persönlich“. Dass man ihn aber als „Wolfsschmuser“ belächele, sei ganz falsch. Wie aber soll man jemanden nennen, der in der Einleitung des oben genannten Bandes folgende Szene schildert: „Der große Rüde Aragorn liegt mit mir in Körperkontakt, die anderen, Kaspar, Shima und Tayanita, halten dagegen beim Schlafen gerne etwas Abstand.“

Seine Erkenntnisse gewinnt Kotrschal an eingesperrten Exemplaren, mit denen der Forscher nicht nur die Nächte teilt. Neue Generationen von Forschungsobjekten erzieht er sich: „Um aber Wolfswelpen zu vertrauensvollen Gefährten heranzuziehen, muss man (…) die Handaufzucht mit Welpen um Tag zehn beginnen, jedenfalls bevor sie Augen und Ohren öffnen. Und anschließend braucht es ein paar Monate sozial intensiver Handaufzucht durch Menschen“. Schwerter zu Pflugscharen, Prädatoren zu Kuscheltieren? Mal abgesehen von der Frage, wie sinnvoll es ist, einem Wildtier in Gefangenschaft seine Wildheit abzugewöhnen, stellt sich die Frage, was diese Form von Forschung über wild lebende Wölfe aussagen soll.

Ein teurer und nicht immer wirkungsvoller Rat

Aber darum geht es offensichtlich gar nicht. Kotrschals Aura als Wolfsflüsterer dient dem Mythos und unterstützt den Eindruck, die Rückkehr des Wolfes sei aufgrund der Superiorität der „klugen, kooperativen und anpassungsfähigen“ Fleischfresser durch nichts einzuschränken. Ohne den Wolf wie im „Rotkäppchen“ böse zu nennen, kann man angesichts Tausender von ihm gerissener Lämmer, Schafe, Ponys, Fohlen, Ziegen und Kälber nicht umhin zu fragen, warum das Leid dieser zum Teil qualvoll verendenden Tiere so wenig zählt. Um auch nur etwas finanzielle Entschädigung zu erhalten, müssen Riss-Gutachten und genetische Analysen eingeholt werden.

Doch während die Beziehung des Menschen zum Wolf immer aufs Neue mystifiziert wird, erlangen die Verluste der Bauern niemals diesen Gefühlsstatus. Wie sie sich beim Anblick der von ihnen mit sozial intensiver Handaufzucht betreuten Tiere fühlen, fragt die Öffentlichkeit eher selten. Zäune ziehen und Herdenschutzhunde anschaffen heißt dann der teure und nicht immer wirkungsvolle Rat. Wie sich die Arbeit mit Maremmen-Abruzzen-Schäferhunden, Kangals oder Pyrenäen-Berghunden wirklich gestaltet, davon nächstes Mal.