Rassismusdebatte : Sind Hegel und Kant noch zeitgemäß?

Die großen Philosophen des deutschen Idealismus stehen heute unter Rassismus-Verdacht. Eine DFG-Forschungsgruppe will die polarisierte Debatte versachlichen.

Angriffsziel postkolonialer Aktivisten: die Kant-Statue in Königsberg Bild: picture alliance/dpa

In ihrer Studienzeit machte die Philosophieprofessorin Andrea Marlen Esser einmal eine irritierende Erfahrung. Ein Freund rief an und fragte, ob sein Freund, ein Amerikaner, bei ihr übernachten könne. Sie sagte zu, und bald stand der Gast vor der Tür. Er war schwarz. Esser war kurz irritiert. Warum hatte sie ihr Gastgeber nicht darauf vorbereitet? Später fragte sie sich, warum sie überhaupt einen Hinweis erwartet habe. Sie schrieb die Erfahrung in einem Aufsatz nieder, als Beispiel für die unbewussten Vorurteile, von denen wir meinen frei zu sein.

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Nicht jeder, der Kant oder Hegel heute einen Rassisten nennt, kann sich sicher sein, zu deren Zeit anders geurteilt zu haben. Fest steht: Beide Philosophen haben sich herablassend über Afrikaner, Frauen oder Juden geäußert. Welchen Stellenwert diese Passagen in ihrem Werk haben, darüber wird heute anders als früher ausgiebig diskutiert. Die einen nennen Hegel oder Kant mit dem Verweis auf einschlägige Stellen Rassisten; die anderen meinen, die inkriminierten Passagen seien der Zeit geschuldet und hätten nur eine randständige Position in den Gesamtwerken. Und manches, wie Hegels Judenfeindschaft, gehöre einer später überwundenen Frühphase an.