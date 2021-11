Corona in Italien : Was ist bloß los mit den disziplinierten Deutschen?

Die ersten Covid-19-Patienten aus Bayern wurden gerade nach Italien verlegt. Im Frühling 2020 war es umgekehrt, damals rettete der Transport in deutsche Kliniken Patienten aus Bergamo das Leben. In Rom, Neapel oder Mailand hätte sich niemand vorstellen können, dass sich die Lage in Deutschland, dessen Corona-Management zu Beginn der Pandemie tiefe Bewunderung hervorgerufen hatte, einmal derart zuspitzen könnte. Die Deutschen seien einfach disziplinierter als Italiener, hielten Regeln widerstandsloser ein und hätten ein größeres gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein, lautete der Tenor im Frühling 2020, als die Infektionszahlen nördlich der Alpen wochenlang so niedrig blieben, dass in Italien schon mancher kolportierte, die Zahlen seien vermutlich gefälscht.

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Italien, wo am Dienstag die Anzahl der Neuinfektionen bei 10 047 und die der Covid-Toten bei 83 lag, erlebt gerade ein makabres Déjà-vu, allerdings mit umgekehrten Rollen. „Auf einmal hört man Sätze über die Pandemie, die man bis vor wenigen Wochen niemals einem Deutschen zugetraut hätte“, fasst die italienische Ausgabe der Huffington Post das kollektive Staunen zusammen. Tatsächlich löst sich das Bild der italienischen Gesellschaft von „Germania“ gerade auf wie ein zu lange in den Kaffee getunkter Cantuccio.