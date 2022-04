Ethikrat zur Pandemiepolitik : Bewertungen ohne Empirie

Nach Paragraph 2 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 2 des Gesetzes zur Errichtung des Deutschen Ethikrats gehört zu den Aufgaben dieses unabhängigen Sachverständigenrats insbesondere die „Erarbeitung von Stellungnahmen“. Wozu soll das Gremium aus 26 je zur Hälfte auf Vorschlag von Bundestag und Bundesregierung berufenen Mitgliedern Stellung nehmen? Sein Name legt eine Antwort nahe: zu Fragen der Ethik.

Tatsächlich „verfolgt“ der Ethikrat gemäß seinem gesetzlichen Auftrag „ethische Fragen“ namentlich „auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften“. Die seltsame Wortwahl – im Alltag „verfolgt“ man mit mehr oder weniger konzentrierter Aufmerksamkeit eher ein Geschehen wie das Auf und Ab in der Fußball-Bundesliga – deutet an, dass die Fragen ihrer Natur nach nicht einfach zu beantworten sind. So werden Bundestag und Bundesregierung von diesem speziellen Ratgebergremium nicht eine Antwort pro Frage – Soll aktive Sterbehilfe erlaubt sein? – erwarten, sondern Hilfestellung bei der Antwortfindung, eine Darlegung des Für und Wider möglicher Antworten. Es bleibt aber, trotz aller Notwendigkeit des Abwägens in der Politikberatung, ein innerer Zu­sammenhang zwischen dem Gegenstandsbereich der Ethik und dem Akt der Stellungnahme. Etwas ethisch anzusehen und zu beurteilen heißt Handlungsoptionen zu bewerten und sich zwischen ihnen nach Grundsätzen zu entscheiden.

Ein irreführender Untertitel

Die „Stellungnahme“ im Umfang von 162 Seiten, die jetzt unter dem Titel „Vulnerabilität und Resilienz in der Krise – Ethische Kriterien für Entscheidungen in einer Pandemie“ vorliegt, hat einen ganz und gar anderen Charakter. Der Untertitel ist irreführend. Es werden nicht noch einmal Kriterien für Entscheidungsprobleme wie Triage oder Impfpflicht entwickelt, wie es der Ethikrat in früheren Stellungnahmen versucht hat. Nicht mögliches, sondern tatsächliches Handeln wird bewertet, explizit auch das Handeln ganzer gesellschaftlicher Teilsysteme wie der Justiz und der Medien. Der Ethikrat nimmt Stellung, heißt hier: Er äußert eine Menge mehr oder weniger zusammenhängender Meinungen zum Ge­samtkomplex des bisherigen Umgangs mit der Pandemie, wie das auch ein Talkshowgast tun könnte, nur nicht in derselben Ausführlichkeit. Im Zeugnisstil werden Benotungen verteilt, freilich ohne jede Formalisierung der Maßstäbe.

Von den Gerichten heißt es, sie seien „zunächst sehr zurückhaltend“ gewesen „in ihren Urteilen über einschneidende Infektionsschutzmaßnahmen“. Zurückhaltung ist in vielen ethischen Kontexten etwas Positives, eine Tugend, aber diese Feststellung ist kritisch gemeint. Später liest man, es sei „zu offensichtlich pro­blematischen Verordnungen“ gekommen, „etwa Kontaktbeschränkungen unter freiem Himmel mit fragwürdigem Nutzen für den Infektionsschutz oder Isolationsmaßnahmen gegenüber Sterbenden, denen vonseiten der Gerichte nicht oder zumindest nicht frühzeitig und entschlossen genug entgegengewirkt wurde“.

Entschlossenes Entgegenwirken ist ein ethisches Ideal, das sich in die Handlungsprogramme der für Einzelfallentscheidungen zuständigen Justiz schlecht übersetzen lässt. Handelte der Verordnungsgeber offensichtlich jenseits seiner gesetzlichen Ermächtigung, muss das Gericht die Verordnung aufheben. Einer etwaigen Fehlentscheidung droht die Aufhebung durch eine höhere In­stanz. Der Ethikrat sagt nicht, ob die von ihm wahrgenommene frühe Unentschlossenheit später vom Rechtssystem selbst korrigiert worden ist. Soll hier eine Tendenz der gesamten Rechtsprechung von ethischer Warte aus gerügt werden, so hängen die Kriterien für ein solches Metaurteil in der Luft.

Die Parkbank als ethischer Hotspot

Zum großen gesellschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Thema der Steuerung des Rechts gehört mit der Fehlsteuerung des Verhaltens durch juristische Vorgaben und Pfadabhängigkeiten auch eine ethische Problematik. Aber die als Experten für ethische Fragen der Lebenswissenschaften sowie der Anwendung der Lebenswissenschaften „auf den Menschen“ ausgewählten Mitglieder des Ethikrats dürfen kaum als Sachverständige für diese Sachverhalte gelten.

Das Offensichtliche der Problematik der Kontaktbeschränkungen an der frischen Luft wird in der Stellungnahme einfach vorausgesetzt. Man hat ein Beispiel für die Mechanismen der Vereinseitigung moralischer Meinungsbildung vor sich: Die Absur­dität des Sitzverbots auf Parkbänken war die fixe Idee eines einzelnen Staatsrechtslehrers aus dem reich mit Parkbänken gesegneten Münster, der jetzt Ver­allgemeinerung durch Anonymisierung widerfährt. Denn die Bezugnahme auf die Diskussion in den juristischen Fachzeitschriften wird in der Stellungnahme unterlassen. Auch die Kritik, die Medien hätten sich ebenso wie die Gerichte zunächst nicht kritisch genug mit der Pandemiepolitik beschäftigt, bleibt eine unbelegte Meinung – der einzige Beleg ist ein einzelner Meinungsartikel aus einer einzelnen Zeitung. Es ist fast schon wieder lustig, dass der auf Empirie verzichtende Ethikrat der Presse vorhält, die Möglichkeiten einer evidenzbasierten Politik übertrieben zu haben.

Ob „die Politik“ und andere gesellschaftliche Teilsysteme geeignete Adres­saten für ethische Imperative sind, mag dahinstehen. Ermahnungen, die Presse hätte noch kritischer sein müssen und die Rechtsprechung noch strenger auf das Recht sehen sollen, sind trivial, also an sich harmlos. Leider werden Verschwörungstheoretiker vom Schlag der Bestsellerautorin Ulrike Guérot die pauschalen Verdikte als Be­weise für ihre Schuldzuweisungen zitieren. Die Verantwortungsethik müsste dem Ethikrat gebieten, auf sein Vokabular zu achten. Die grundrechtlichen Freiheiten, so steht es an mehreren Stellen, seien „massiv“ beeinträchtigt und beschränkt worden. Ist das Adjektiv deskriptiv gemeint, sodass die Maßnahmen angemessen gewesen sein könnten, sozusagen als Spiegelung des Ausmaßes der Gefahr? Oder aber normativ? Die zweite Variante liefe auf massive Kritik hinaus. Diese Zweideutigkeit macht das Papier des Ethikrats politisch gefährlich und ethisch wertlos.