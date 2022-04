Die Energiewende und der Krieg : Wir sind Putins nützliche Idioten

Aktualisiert am

Es war eine Spielerei, ein anregendes Gedankenexperiment: Was, wenn der Kreml jahrzehntelang daran gearbeitet hätte, Deutschland von russischem Gas abhängig zu machen? Was, wenn die Russen die deutsche Energiewende von langer Hand vorbereitet hätten? Was hätten sie dafür tun müssen?

Vor sieben Jahren, als ich meinen Roman „Wende“ geschrieben habe, hat es großen Spaß gemacht, sich ein solches Szenario auszumalen: Um Deutschland dazu zu bringen, seine Energieversorgung – also seine grundlegende Funktionsfähigkeit, sein wirtschaftliches Überleben und seine politische Stabilität – von russischen Gaslieferungen abhängig zu machen, müsste der Kreml dafür sorgen, dass alle deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Denn nur mithilfe der Kernenergie könnte das Land zum Selbstversorger werden. Wind, Wasser, Sonne und deutsche Kohle allein würden nicht reichen.